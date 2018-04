von Andreas Of

Honda verpasst dem Accord Feinschliff an Technik und Design.

Eckdaten Bauzeitraum 2008 bis 2015 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen 4725/1840/1440 mm Leergewicht 1484 kg Leistung 150 bis 201 PS Antriebsarten Vorderrad Getriebeartem manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 5 Grundpreis ca. 25.000 Euro

MIt Feinarbeit an Design und Technik kommt dasHonda Accord Facelift im April 2011 zu den Händlern. Premiere haben der Tourer und der Sedan in Genf!

MIt Feinarbeit an Design und Technik kommt das Honda Accord Facelift im April 2011 zu den Händlern. Premiere haben Tourer und Sedan in Genf. Nach drei Jahren renoviert Honda den Accord. Tourer und Limousine bekommen neue Lampen, einen geänderten Kühlergrill und kantiger geformte Stoßfänger. Der 2.2 i-DTEC-Diesel mit 150 PS wird etwas sparsamer, spart als Sechsgang-Handschalter neun Gramm CO2. Die Automatikversion kommt mit reduzierter Reibung im Getriebe und geänderter Übersetzung auf elf Gramm CO2-Einsparung. Die neuen Klarglas-Scheinwerfer verfügen bei den Topmodellen über Bi-Xenon-Technik und Kurvenlicht. Mit Hilfe einer Kamera hinter der Windschutzsscheibe schalten die Scheinwerfer automatisch zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.

Das Fahrwerk des Honda Accord Facelift (2011) wurde von Ingenieuren aus Japan, Großbritannien und Deutschland neu abgestimmt und laut Honda besser an die europäischen Bedürfnisse angepasst. Eine verbesserte Dämmung der Motorhaube und des Unterbodens reduziert die Geräusche im Innenraum. Passagiere auf der Rückbank reisen dank einer dickeren Heckscheibe etwas leiser als bisher. Neue Stoffe für Sitze und Türverkleidungen geben dem Innenraum eine neue Optik. An Mittelkonsole, Türen und Lenkrad verteilten die Designer Zierteile in Metalloptik. Mit dem Accord Facelift, das im April 2011 zu den Händlern kommt, gibt es die drei neuen Außenfarben Alabaster Silver, Graphite Lustre und Celestial Pearl Blue.