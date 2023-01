Konkurrenz belebt das Geschäft: Umso besser also, dass Honda nicht nur seinen Kompaktsportler erneut an den Start bringt, sondern auch Toyota kräftig mitmischt. Was wir vom brandneuen Honda Civic Type R mit 329 PS (242 kW) erwarten können, hat zwar schon AUTO ZEITUNG-Redakteur Marcel Kühler im Fahrbericht herausgefunden (siehe unten), ein direkter Vergleich – etwa mit dem besagten Toyota GR Corolla mit 320 PS (235 kW) – steht noch aus. Wie schön, dass hier schon Throttle House in Vorleistung getreten ist und die beiden Japansportler gegeneinander antreten ließ. Wer auf der Viertelmeile das Markenlogo vorne hat, zeigt das Video unten. Oben stellt die AUTO ZEITUNG den schwächeren, aber sicherlich nicht minder spaßigen VW Golf GTI vor. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrbericht Neuer Honda Civic Type R (2022) Komfortzone Rennstrecke

Honda Civic Type R gegen Toyota GR Corolla im Throttle House-Video:

