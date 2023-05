Die ungewöhnliche äußere Form bedingt allerdings Einbußen in puncto Bedienbar- und Übersichtlichkeit.

Der Honda Civic hat ein streitbares Design, glänzt als Gebrauchtwagen aber mit unbestritten hoher Zuverlässigkeit. Die HU-Statistiken und unsere Empfehlungen für einen Gebraucht-Kauf hier!

Positiv Gute Variabilität, sehr zuverlässig, gute Ausstattung, sparsame Diesel, solide Verarbeitung, sportlich straffes Fahrwerk Negativ Eingeschränkte Übersichtlichkeit, gewöhnungsbedürftige Bedienung, teils billig wirkende Innenraummaterialien

Honda Civic als Gebrauchtwagen kaufen

Durch den 2022 erfolgten Modellwechsel zur inzwischen bereits elften Modellgeneration des Honda Civic dürfte sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt noch einmal einiges bewegen. Mit ihrer jeweils grundsoliden Technik stellen dabei sowohl das seit Frühjahr 2017 in Deutschland angebotene Vorgängermodell als auch dessen direkter Vorfahre grundsätzlich attraktive Kaufangebote dar. Beide Modelle heben sich durch ihre auffallend markante Optik deutlich von der Kompaktklassen-Konkurrenz ab. Die ungewöhnliche äußere Form bedingt allerdings Einbußen in puncto Bedienbar- und Übersichtlichkeit – das sollte beim Gebrauchtwagenkauf bewusst sein. Und der durchweg an sich umfangreichen Serienausstattung steht zudem eine teils nur durchschnittliche Materialgüte entgegen.

Eine besonders interessante Variante ist der nur zwischen 2014 und 2017 angebotene Kombi mit dem Namenszusatz Tourer (Ladevolumen: 624 bis 1668 Liter). Noch seltener sind die mehr als 310 PS (228 kW) starken Type R-Topversionen zu finden. Doch auch die "zivilen" Antriebe wie der drehfreudige 1,8-Liter-Benziner mit 141 PS (104 kW) oder der 120 PS (88 kW) starke Vierzylinder-Turbodiesel bereiten viel Fahrfreude. Dazu trägt die insgesamt eher sportlich straffe Fahrwerksabstimmung bei. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

