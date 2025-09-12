close
Alle Infos zum Ford Mustang

Hennessey Mustang Super Venom: Dark Horse auf Steroiden

Lukas Bädorf Redakteur

Mit bis zu 861 PS hat Tuner Hennessey dem Ford Mustang (Dark Horse) bereits in jüngster Vergangenheit ordentlich Beine gemacht. Nun legt der Tuner ein streng limitiertes Sondermodell namens Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom auf!

Blick von schräg vorne auf den Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom.
Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom

Auf Basis des Ford Mustang GT und Ford Mustang Dark Horse stellt US-Tuner Hennessey ein limitiertes Sondermodell vor.

Foto: Hennessey
Blick von schräg hinten auf den Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom.
Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom

Der Dark Horse Super Venom zeigt sich mit viel Carbon und mit einem Heckflügel, der glatt aus der GT4-Rennserie kommen könnte.

Foto: Hennessey
Blick von vorne auf den Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom.
Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom

Mit Carbonsplittern und Kriegsbemalung zeigt sich der von Hennessey veredelte Ford Mustang Dark Horse.

Foto: Hennessey
Blick von hinten auf den Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom.
Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom

Mittels Tuning alter Schule treibt Hennessey die Leistung deutlich nach oben. 

Foto: Hennessey
Blick in den Motorraum des Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom.
Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom

Anstelle der serienmäßigen 453 PS (333 kW) des Dark Horse, leistet der Super Venom nun satte 861 PS (633 kW) und 881 Nm Drehmoment. 

Foto: Hennessey
Blick in den Innenraum des Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom.
Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom

Im Innenraum legt der Tuner ebenfalls Hand an und bietet verschiedene Ausstattungen an.

Foto: Hennessey
Blick von schräg vorne auf den fahrenden Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom.
Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom

Den Topspeed nennen die Amerikaner:innen nicht, allerdings soll das potente Wildpferd die Viertelmeile in 10,9 s fällen.

Foto: Hennessey
Blick von schräg hinten auf den fahrenden Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom.
Hennessey Mustang Dark Horse Super Venom

Das Super Venom-Paket ist sowohl für den Ford Mustang GT (ab umgerechnet rund 140.000 Euro) als auch für den Ford Mustang Dark Horse (ab umgerechnet rund 152.000 Euro) verfügbar.

Foto: Hennessey

Tuner Hennessey aus Texas (USA) ist bekannt für seine spektakulären Umbauten von Muscle-Cars und Supersportlern. Auch für die aktuell siebte Generation des Ford Mustang haben die Texaner:innen bereits ein umfangreiches Tuning-Paket zusammengeschnürt – hier geht es übrigens zum "regulären" Ford Mustang von Hennessey. Nun wird das Programm um ein Sondermodell erweitert – den Hennessey Mustang Super Venom, der in Anlehnung an das Gründungsjahr 1991 auf 91 Exemplare limitiert wird.
Mitfahrt im einzigartigen Ford Focus RS Turnier (Video):

 
 

Der Hennessey Mustang Super Venom ist auf 91 Stück limitiert

Unter der Haube des Hennessey Mustang Super Venom arbeitet ein 5,0-l-V8-Motor, der hier – anstelle der serienmäßigen 453 PS (333 kW) im Dark Horse – nun satte 861 PS (633 kW) leistet. Hennessey erreicht das dank größerer Kompressoren (So funktioniert ein Kompressor), einer verbesserten Luftzufuhr und durch Softwareoptimierungen. Um mit der gestiegenen Leistung zurechtzukommen, erhält der Super Venom auch gleich eine neue Kraftstoffpumpe. Den Sprint auf 60 mph (0 bis 96 km/h) absolviert das Wildpferd in 3,2 s (Dark Horse: 3,7 s). Die Viertelmeile fällt nach 10,9 s.

Um der Leistung auch optisch gerecht zu werden, setzt Tuner Hennessey auf den üppigen Einsatz von Carbon. So werden etwa die Luftauslässe, die Seitenspiegelkappen, die Splitter und die Spoilerlippe aus dem edlen Werkstoff angefertigt. Ein massiver Schwanenhals-Heckspoiler im GT4-Look (Diese Spoilertypen gibt es) ersetzt darüber hinaus das Serien-Derivat. Optisch abgerundet zeigen sich alle der 91 auserwählten Exemplare in einer speziellen "91 icon"-Folierung. Die Kundschaft kann dabei zwischen den Grundfarben weiß, schwarz oder rot wählen. Das Super Venom-Paket ist sowohl für den Ford Mustang GT (ab umgerechnet rund 140.000 Euro) als auch für den Ford Mustang Dark Horse (ab umgerechnet rund 152.000 Euro) verfügbar (Alle Preise: Stand März 2025).

