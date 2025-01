Mit einer Handyhalterung fürs Motorrad wird das Smartphone auf dem Bike zur praktischen Navigationsalternative. Und auch Musik und Kommunikation sind in Reichweite. Doch worauf ist beim Kauf zu achten? Wir machen den Vergleich und stellen die besten Handyhalterungen fürs Bike vor.

Eine Motorrad-Handyhalterung ermöglicht es, ein Smartphone während der Fahrt zu nutzen, ohne es in die Hand zu nehmen, zum Beispiel zum Musikhören oder als Motorrad-Navigationssystem. Dabei ist natürlich Vorsicht geboten und eine Bedienung über Sprachsteuerung dringend zu empfehlen – etwa mit einem Motorrad-Headset oder Bluetooth-Helm. Wichtig ist zudem: Das Mobiltelefon sollte bestmöglich vor Spritz- und Regenwasser sowie Vibrationen geschützt sein.

Eine erste Empfehlung: Die Gabelbrücken-Smartphone-Tasche von Ullermoto ist im Vergleich positiv aufgefallen. Das Phone Case ist in verschiedenen Größen erhältlich und damit auch für nahezu alle gängigen iPhone- und Samsung-Smartphones tauglich. Hülle und Reißverschluss sind wasserabweisend. Zusätzlich gibt es die Option, das Handy während der Fahrt mit Strom zu versorgen. Direkt an der Gabelbrücke oder Lenkeraufnahme mit stabilem Klettverschluss befestigt, sitzt dieses Modell besonders fest und ist auch schnell wieder abmontiert. Die "schwebende" Lage dieser Halterung schützt das Handy besonders gut vor Vibrationen und Stößen während der Fahrt. Das Ullermoto-Modell ist auch fürs Fahrrad geeignet.



Was muss eine Handyhalterung fürs Motorrad können?

Handyhalter sollen das Smartphone sicher und stabil am Motorrad befestigen. Aber nicht jeder Halter passt für jedes Motorrad und Smartphone. Motorrad-Smartphonehalter gibt es als magnetische und klemmbare Modelle, geschlossene Handy-Taschen und auch mit Schnelldrehverschluß. Um die optimale Variante für die persönlichen Bedürfnisse zu finden, muss man sich folgende Fragen stellen:

Kompatibilität: Eignet sich das Halterungs-Modell für das eigene Smartphone? Wichtig ist hier die Größe des Geräts (in Zoll). Stabilität: Welches Befestigungssystem passt zu Fahrzeug und Sicherheitsbedürfnis? Je nach Motorrad kommen unterschiedliche Systeme in Frage. Funktionen: Welche Features sind wichtig? Soll das Gerät in der Halterung bedient werden können? Muss das Handy auch vor Wasser geschützt werden?

Motorrad-Handyhalter im Vergleich

Universal Handy Lenkerhalterung Motorrad und Fahrrad

Die Motorrad-Handyhalterung von Grefay ist eine universelle Lösung, für die man bei der Montage kein Werkzeug benötigt. Der Smartphone-Halter kann an einem Lenker mit 20 bis 40 mm Durchmesser durch einen Drehmechanismus schnell an- und abmontiert werden. Integrierte Silikonpads schützen das Handy vor Kratzern und Verrutschen. Die Halterung eignet sich für die meisten gängigen Telefone von vier bis sieben Zoll Bildschirmdiagonale. Sie nimmt bevorzugt Motorradlenker in die Klemme, lässt sich aber auch an Fahrräder, ans Laufband oder den Kinderwagen montieren, und kann das Handy im Hoch- oder Querformat halten. Dabei bleibt die Kamerafunktion erhalten.



Halterung Motorrad mit Schnellspanner

Leichte Aluminiumlegierung und drehbar um 360 Grad: Die Tiakia Handyhalterung soll dank hochwertigen Materialien besonders robust und langlebig sein. Sie eignet sich fürs Motorrad ebenso wie fürs Fahrrad und ist mit Schrauben aus rostfreiem Stahl ausgestattet. Der Teleskoparm mit Verriegelungsschraube hält das Smartphone wie eine Schraubzwinge. Die Halterung ist für die meisten gängigen Smartphones, auch iPhones oder Samsung-Geräte, geeignet.

SPC Connect+ Bike Halter

Das SPC Connect+ Moto Bundle bietet mit dem zusätzlichen, wasserdichten Weather Cover Schutz vor Regen, Schmutz und Stößen. Es ermöglicht eine stabile und vibrationsarme Befestigung per Drehverschluss. Er ist für Standard- bis Oversize-Lenker geeignet. Durch die Kompatibilität mit allen SP Connect Produkten ist das Moto Bundle besonders vielseitig einsetzbar. Sehr schön für iPhone-Nutzer:innen: Die Handyhülle erhält die Kompatibilität zu MagSafe.



Alu-Handhalterung Motorrad

Ein Vergleich mit den anderen Anbietern lässt die hochwertige Aluminium Motorrad-Handyhalterung besonders hervorstechen. Sie ist sorgfältig verarbeitet und verhindert ein Herunterfallen des Telefons, selbst bei starken Erschütterungen. Die verstellbare Klemme ermöglicht eine einfache Befestigung an fast allen Lenkern (22 – 32 mm Durchmesser). Das Handy kann im Hoch- oder Querformat gehalten werden. Die Handyhalterung ist von 60 auf 95 mm Weite einstellbar, damit sie auch Smartphones mit Hüllen halten kann.



Bluefire X-Grip Universal Handyhalterung Motorrad

Für einen attraktiven Preis bietet der X-Grip-Halter von BlueFire sogar eine Ladefunktion. Der dafür benötigte USB-Port ist bereits integriert. Die Halterung aus Aluminium ist für Handys zwischen 3,5 und sechs Zoll Größe geeignet. Die X-Form ermöglicht schnelles Einspannen, der Halter lässt sich dazu noch um 360 Grad drehen.

Sind Handyhalter fürs Motorrad wasserdicht?

Nein, nicht alle Handyhalterungen sind wasserdicht. Es gibt jedoch einige Modelle, die für den Einsatz bei Regen oder Nässe entwickelt wurden. Manche Hersteller bieten zusätzlich Abdeckungen für den Bildschirm an. Das ist besonders ratsam bei Handys, die nicht von Werk aus wasserdicht sind. Jedoch sollten sicherheitshalber auch solche Geräte keinem Dauerregen ausgesetzt sein.

Was ist der beste Ort für die Motorrad-Handyhalterung?

Bei dieser Frage kommt es sehr stark auf die persönlichen Vorlieben und den jeweiligen Motorradtypen an. Im Vorfeld haben wir einige unterschiedliche Varianten gezeigt, wie die Halterung am Motorrad befestigt werden kann. Insgesamt gibt es folgende Möglichkeiten:

Lenkerhalterung: Gängigste Variante, hier wird das Handy direkt am Lenker oder an der Gabelaufnahme befestigt. Teils kann auch die Abdeckung des Bremszylinders als Basis herhalten.

Spiegelhalterung: Alternative Lösung, wenn am Lenker kein Platz ist, allerdings weniger stabil und nicht bei allen Spiegeltypen möglich.

Tankhalterung: Ideal für großflächige Displays oder Navigationsgeräte – sofern diese in den Halter passen.

Kann man eine Handyhalterung fürs Motorrad auch im Auto nutzen?

Manchmal ist es machbar, eine Handyhalterung fürs Motorrad auch im Auto zu nutzen. Dazu benötigt man aber eine Möglichkeit, den Handyhalter stabil im Cockpit des Wagens zu installieren, klassischerweise an den Lüftungsgittern. Dies ist allerdings nur selten gegeben, da die meisten Handyhalterungen fürs Motorrad den Lenker umklammern. Daher ist in der Regel eine gute Auto-Smartphonehalterung die bessere Alternative. Manche Hersteller bieten allerdings universelle Adapter, die auch an auto- oder fahrradspezifisches Zubehör passen.

Kann man eine Handyhalterung fürs Auto auch fürs Motorrad nutzen?

Am Motorrad sind Handyhalterungen sehr spezifischen Herausforderungen ausgeliefert: Wind- und Wettereinflüsse, starke Beschleunigungen und Vibrationen sind ein Stresstest fürs Handy und den Halter. Die Handyhalterungen für Motorräder sind daher in der Regel stabiler gebaut als ihre Pendants fürs Auto und auch teurer. Auch die Befestigungsmöglichkeiten sind nicht die gleichen. Daher sind Handyhalterungen fürs Auto im Regelfall nicht für Motorräder geeignet.