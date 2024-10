Gran Turismo-Film: Kinostart & Cast

Der Rennspielklassiker wird verfilmt und kommt am 11. August 2023 in die Kinos.

Das Videospiel Gran Turismo wird verfilmt. Auf der CES 2023 in Las Vegas hat Sony Pictures den ersten Teaser zum Film gezeigt. Auch erste Informationen zur Handlung und zum Kinostart sind bereits gegeben.



Was hat Gran Turismo, was andere Rennspielklassiker wie Forza Motorsport nicht haben? Eine neue "Rennstrecke". Von der Konsole heizt das Videospiel nämlich direkt ins Kino. Auf der CES 2023 in Las Vegas hat Sony Pictures den ersten Teaser zur Videospiel-Verfilmung gezeigt. Darin ist, wer hätte es anders erwartet, eine Rennstrecke zu sehen. Die Geschichte des Films beruht auf realen Ereignissen und rückt den britischen Rennfahrer Jann Mardenborough in den Fokus. Dieser nahm 2011 an der GT Academy teil, die Sony und Nissan ins Leben riefen. Dieser Wettbewerb ermittelte unter 90.000 Teilnehmenden eines virtuellen Playstation-Autorennens den Sieger. Diesem sollte der Einstieg in den professionellen Motorsport ermöglicht werden. Mardenborough siegte und wurde im Anschluss sogar wirklich eine Karriere im Motorsport zuteil. Ab 2014 startete er bei der GP3- und fuhr später in der GP2-Serie. Gran Turismo-Fans dürfte es verwundern, Blockbuster-Fans hingegen nicht: Auch das Thema Liebe soll im Film eine Rolle spielen. Mehr Informationen zur Handlung gibt es noch nicht. Zum Cast gehören Archie Madekwe, Orlando Bloom und David Harbour. Die Regie übernimmt Neill Blomkamp, der unter andern die Science-Fiction-Filme wie Elysium und District 9 gedreht hat. Ab dem 11. August 2023 soll der Gran Turismo-Film in den Kinos zu sehen sein. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Teaser zum Gran Turismo-Film im Video:

