Gebrauchte Audi A3 stehen bei ebay reihenweise zum Verkauf. Ein heftig getunter A3 sticht jedoch hervor: Farbe, Felgen und Interieur – dieser kompakte Ingolstädter ist ein echtes Showcar und will vor allem abgehärtete Tuning-Fans glücklich machen. Mehrere 10.000 Euro investierte der Vorbesitzer in den A3 und rüstete ihn mit diversen Anbauteilen mächtig auf. So gar nicht zum brachialen Äußeren des Audi passt da der vergleichsweise zahme Dieselmotor, den man sonst eher aus Vertreterfahrzeugen kennt. Mehr zum Thema: Audi RS3 von ABT

