Eckdaten Bauzeitraum seit 2016 Aufbauarten Limousine Türen 4 Abmessungen (L/B/H) 5205–5495/1915/1495–1505 Leergewicht ab 2155 kg Leistung 315-425 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin Abgasnorm k.A. Grundpreis 68.100 US-Dollar

Der Genesis G90 (2016) ist als S-Klasse-Angreifer auf den Markt – und das gelingt ihm offenbar, denn in den USA erzielt er die höchste Kundenzufriedenheit aller Zeiten. Alles zum Preis für die Luxuslimousine, der innovativen Technik, dem Fahrspaß und luxuriösem Komfort!

Dem Anfang 2016 gestarteten Genesis G90 (2016) wurde jetzt eine besondere Ehre zuteil: Bei den AutoPacific Vehicle Satisfaction Awards in den USA wurde er zum Auto mit der höchsten Kundenzufriedenheit gewählt. Die Luxuslimousine, die zum Preis ab 68.100 US-Dollar (rund 61.000 Euro) erhältlich ist, erreichte die höchste Kundenzufriedenheits-Wertung in der Geschichte des Rankings. Die Studie befragte insgesamt 54.000 Neuwagenbesitzer nach 49 verschiedenen Attributen wie Komfort, Design, Verbrauch und Performance. Bislang ist Genesis G90 (2016) nicht für Europa geplant und nur in den USA erhältlich. Wer sich Allrad-Antrieb oder zwei Zylinder als in der Basis-Motorisierung mit dem 3,3-Liter-V6 mehr wünscht, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Als EQ900 wird der Genesis G90 in seiner Heimat Südkorea und seit September 2016 auch auf dem nordamerikanischen Automarkt verkauft. Die Bilder und Infos machen den Anspruch der Koreaner schon jetzt klar: Genesis möchte mit dem G90 die Luxusklasse gewaltig aufmischen. Die 5,20 Meter lange und 1,91 Meter breite Luxuslimousine verspricht enorme Platzverhältnisse und überragt mit einem Radstand von 3,16 Metern sogar die S-Klasse von Mercedes (3,04 Meter). Im Innenraum will der Genesis G90 (2016) mit einem neuartigen Wellness-Paket verwöhnen: Edelste Materialien wurden nach höchstem Qualitätsstandard verarbeitet und innovative Technik, die klar auf das Wohlbefinden der Passagiere abzielt, steigert zusätzlich den Komfort. Ein Beispiel ist das klinisch geprüfte "Smart Posture Caring" (SPC), das durch die automatische Einstellung von Fahrersitz, Lenkrad, Außenspiegel und Head-up-Display eine optimale Sitzhaltung des Fahrers garantiert. Auch die Einstellungsmöglichkeiten des Beifahrersitzes prämierte die "Aktion Gesunder Rücken".

News Genesis: Hyundais Premiummarke (Update!) Hyundais Genesis kommt nach Europa

Preis Genesis G90 (2016) ab ca. 61.000 Euro

Das Selbstbewusstsein der neuen Hyundai-Tochter strahlt auch auf das Design des Genesis G90 (2016) ab: Mit einem wuchtigen Kühlergrill und scharf gezeichneten Scheinwerfern samt charakteristischem Nacht-Design erinnert der Genesis G90 (2016) an die deutsche Luxusklasse, das Logo mit seinen breiten Schwingen wirkt gleichermaßen elegant und sportlich. Das Genesis-Design stammt übrigens aus einer vertrauten Feder, denn Hyundai hat keinen geringeren als den früheren Bentley- und Lamborghini-Designer Luc Donckerwolke mit der Formensprache der neuen Modelle beauftragt. Auch bei den Motoren zeigt Genesis Stärke. Wahlweise treiben ein 3,3-Liter großer Turbo-V6 mit 370 PS, ein 3,8-Liter-V6 mit 315 PS und ein V8-Motor mit 5,0 Liter Hubraum und 425 PS den neuen Genesis G90 (2016) an. Die Kraft leitet eine Achtstufen-Automatik an die Hinterräder weiter. Optional stattet Genesis den G90 mit dem Allradantrieb H-Trac aus und ebenfalls nur gegen Aufpreis wird ein adaptives Fahrwerk (Genesis Adaptive Control Suspension) erhältlich sein. Zunächst wird der neue Genesis G90 (2016) in Korea, den USA, China, Russland sowie in Staaten des Nahen Ostens angeboten. Für Deutschland und den Rest von Europa ist der Genesis G90 (2016) nicht vorgesehen, doch bis 2020 sind weitere fünf Modelle der Luxusmarke Genesis geplant, unter anderem ein Coupé.

Fahrbericht Neuer Genesis G90 (2016): Erste Fahrt Erste Fahrt im Genesis G90