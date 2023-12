Dass man in Korea ziemlich gute bis sehr gute Autos baut, ist bekannt, allen voran in der Klein-, Kompakt- und Mittelklasse. Luxuriöse Oberklassemodelle waren hingegen bis zuletzt die angestammte Domäne von Mercedes S-Klasse, BMW 7er, Audi A8 und Co. Hyundais Edelmarke will das mit dem Genesis G90 ändern und schickt den 5,46 m langen Luxusliner in Europa auf Kundenjagd. Ob der G90 seinem Premiumanspruch gerecht wird und das Zeug dazu hat, die angestammten Platzhirsche vom Thron zu stoßen, klärt AUTO ZEITUNG-Testredakteur Marcel Kühler im Video! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

