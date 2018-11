... ging nie in Serie. Schade, denn das V12-Triebwerk hätte rund 550 PS an die Hinterräder geschickt!

Diese Tiefgarage ist die geheime Schatztruhe der BMW M GmbH. In Garching bei München sammeln die Münchner alles, was sich auf dem Weg in die Serie irgendwo verlaufen hat. Skurrile Einzelstücke ... >> Mehr zum Thema BMW

In einer geheimen Garage hütet BMW seltene Schätze, die nie in Serie gingen. Spannende Auto-Ideen mit viel Platz und bis zu 700 PS beweisen die sprichwörtliche Kreativität der Entwickler.

Bevor ein neues Auto seinen Weg in den Handel findet, zerbrechen sich oft hunderte Ingenieure und Entwickler den Kopf über optimale Lösungen. So manche vielversprechende Idee wird dabei erst spät aussortiert, obwohl bereits fertige Testfahrzeuge auf die Räder gestellt wurden – so auch bei BMW. Im Lauf der Jahre hat sich bei der Garchinger M GmbH eine ganze Tiefgarage voll mit automobilen Schätzen angesammelt, die alle eine Gemeinsamkeit haben: Der ruhmreiche Weg in die Großserie blieb ihnen verwehrt. Doch von den Einzelstücken aus der geheimen Garage der M GmbH geht vielleicht gerade deshalb eine besondere Faszination aus, denn sie liefern einen spannenden Einblick in die Welt der seriennahen Studien, denen erst auf den letzten Metern das Okay des Vorstands fehlte.

BMW Modellpalette bis 2016 im Video:

Geheime BMW-Modelle, die nie gebaut wurden