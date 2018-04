Eckdaten Bauzeitraum seit 2016 Aufbauarten Sportwagen Türen 2 Abmessungen (L/B/H) 4762/2004/1110 mm Leergewicht 1385 Leistung 656 PS Antriebsarten Hinterrad Getriebearten manuell Kraftstoffarten Benzin Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 500.000 Euro

Der Ford GT (2016) bietet gleich fünf Fahrmodi und liefert erste Rekorde: Laut Unternehmen ist der GT mit einer getesteten Höchstgeschwindigkeit von 347 km/h das bislang schnellste Serienmodell von Ford. Zudem kommt eine ultraleichte Competition-Sonderserie auf. Preis: Ab 500.000 Euro!

Die Nachfrage nach dem 656 PS starken Ford GT (2016) bleibt ungebrochen und ist sogar so hoch, dass Ford die Produktion um zwei Jahre verlängert hat. in dem Zuge bringt Ford auch das GT-Sondermodell Competition an den Start: Dieser macht um seine klaren Rennsport-Anleihen noch weniger Hehl als das Basismodell und kommt deshalb mit einer überarbeiteten Motorabdeckung in Leichtbauweise, die sich jetzt nur noch händisch schließen und öffnen lässt, sowie einer neuen Innenausstattung mit reichlich Alcantara und hübschen Carbon-Applikationen, dafür ohne Radio, Cupholder und diverse Ablagemöglichkeiten. Außerdem gibt es gute Neuigkeiten für all jene, die Ford bislang nicht berücksichtigen konnte, denn abgelehnte Bewerbungen werden aktualisiert. Zum Bewerbungsbogen gehören zum Beispiel Fragen nach der Aktivität auf sozialen Netzwerken, ob der Interessent schon Fordbesitzer ist und wie oft er den GT fahren möchte. Außerdem soll es weder einen Promi- noch einen Millionärsbonus geben. Trotzdem ist ein prall gefülltes Bankkonto selbstverständlich von Vorteil, denn schließlich hat der Über-Ford einen Grundpreis von rund 500.000 Euro. Preis und Kaufinteresse erscheinen bei einem Blick auf die Leistungsdaten allerdings angemessen: Ein 3,5-Liter-Triebwerk mit sechs Zylindern und 656 PS sollen den GT in unter drei Sekunden auf Tempo 100 beamen . Geschwindigkeits-Freaks können zudem auf einen neuen Rekord blicken, den Ford mit dem GT aufgestellt hat. Bei der Jagd nach Bestzeiten ließ der Ford GT namhafte Konkurrenten hinter sich. Im Rahmen von Testfahrten auf der kanadischen Rennstrecke Calabogie Motorsports Park war die Neuauflage des ikonischen Mittelmotormodells schneller als der McLaren 675LT und Ferrari 458 Speciale. Mit einer im Rahmen der Testfahrt ebenfalls gemessenen Höchstgeschwindigkeit von 347 km/h ist der Ford GT (2016) außerdem das bislang schnellste Serienmodell von Ford.

Ford GT (2016) im Fahrbericht (Video):

Preis: Ford GT (2016) kostet ab 500.000 Euro

Mit diesem Rekord sieht sich der Ford GT (2016) in bester Gesellschaft. Ursprünglich sorgten nämlich Supersportler dieses Namens auf der Rennstrecke für Furore. So gewann der frühere, zwischen 1964 und 1968 gebaute GT40 vier Jahre hintereinander das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Natürlich soll auch das aktuelle Modell an diese Erfolge anknüpfen: Die Rennversion des Ford GT errang bereits im Debüt-Jahr in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC (World Endurance Championship) sowie in der IMSA WeatherTech-Serie insgesamt sechs Klassensiege, darunter auch bei den 24 Stunden von Le Mans. Acht Mal startete der Mittelmotor-Renner von der Pole Position des Trainingsschnellsten. Schon von 2004 bis 2006 gab es eine Neuauflage, befeuert von einem 550 PS starken 5,4-Liter-V8-Kompressor-Treibsatz, der den 1520 Kilo schweren Boliden in 3,9 Sekunden auf Tempo 100 schieben und bis zu einer Spitze von 330 km/h durchbeschleunigen konnte. 2016 aber kommt es noch besser. Die aerodynamisch ausgefeilte Kohlefaser-Karosserie soll neue Maßstäbe in Sachen Leichtbau setzen. Während die Sicherheitszelle und die Karosserie aus Karbon bestehen, werden die vorderen und hinteren Rahmenstrukturen aus leichtem Aluminium gefertigt. Für aerodynamischen Abtrieb sorgen aktive Luftleitelemente und die tropfenförmige Grundform des Wagenkörpers. Hightech auch beim Fahrwerk: Hier werden sogenannte "Pushrod-Aufhängungen" eingesetzt, Schubstreben und aktive Stabilisatoren übertragen die Kräfte vom Radträger auf die Federn und Dämpfer.

Fünf Fahrmodi im Ford GT (2016) einstellbar

Um das Fahrverhalten des Ford GT (2016) individuell anzupassen, geht der neue Supersportwagen gleich mit fünf verschiedenen Fahrmodi an den Start. Diese reichen von "Normal" für alltägliches Fahren bis hin zu "Nässe" für schlechtes Wetter und "Sport" für maximalen Fahrspaß. "Track" soll Rennsport-Feeling auf die Straße bringen und das für sich sprechende "V-Max" die Höchstgeschwindigkeit des Wagens dank optimal auf die Bedingungen der Straße abgestimmter Leistungsverteilung ohne Murren abrufen. Dabei verändert jeder Fahrmodus die Parameter des GT, wie etwa die Bodenfreiheit, die Dämpfung oder die Getriebe-Kalibrierung. Bereits bei der Entwicklung des Ford GT holte das Ford-Performance-Team für die Entwicklung der fünf Fahrmodi das Feedback von Besitzern eines Supersportwagens ein, um ein Auto zu entwickeln, das trotz seines enormen Leistungspotenzials problemlos zu beherrschen ist, zugleich aber auch auf der Rennstrecke richtig Spaß machen kann.

