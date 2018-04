In der Ausstattung des Vans sind erstmals Seiten-Airbags für die zweite Sitzreihe enthalten sowie neu entwickelte Kontursitze für die Vorderreihe, die der Ermüdung von Muskeln vorbeugen sollen

Mit der Neuauflage bekommt auch der Galaxy das Ford-typische Markengesicht. Im Herbst rollt Generation drei des Großraum-Vans zu den Händlern. Alle Infos



Die dritte Generation des Ford Galaxy kommt in den Ausstattungslinien Trend und Titanium ab September in den Handel. Die Preise für den Siebensitzer starten bei 32.810 Euro. Die Leistungsspanne beginnt beim TDCi-Turbodiesel mit 120 PS und endet beim Top-Benziner mit 240 PS. Die Normverbrauchswerte liegen zwischen 5,0 und 7,9 Litern, was einem CO2-Ausstoß von 129 bis 180 g/km entspricht.

Ford Galaxy: Neuauflage mit Allrad und mehr Komfort

Die Frontpartie des Ford Galaxy 2015 spiegelt das aktuelle Familiengesicht wider. Gegenüber dem Vorgänger sind schmalere Scheinwerfer intergriert, der markante Kühlergrill trägt Querstreben wie die jüngsten Neuauflagen der Brüder Focus, C-Max, Fiesta oder Mondeo. Außerdem ist die Gürtellinie etwas nach oben gewandert, während ein Plus an Glasfläche für mehr Helligkeit und Eleganz sorgt.

Neu im Programm ist das Allradsystem iAWD, das im 150 PS starken TDCi-Turbodiesel mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe ausgeliefert wird, der 180 PS starke TDCi wird als Allradler mit Sechsgang-Automatik verkauft. In der Ausstattung des Vans sind erstmals Seiten-Airbags für die zweite Sitzreihe enthalten sowie neu entwickelte Kontursitze für die Vorderreihe, die der Ermüdung von Muskeln vorbeugen sollen.

Damit wird die Neuauflage des geräumigen Vans noch langstreckentauglicher, zudem soll eine aufwändige Geräuschdämmung das Reisen für die Insassen angenehmer machen. Weitere Neuerung: Die dritte Sitzreihe muss nicht mehr manuell umgeklappt werden, Auf- und Abrichten erfolgt nun per Knopfdruck. Die Produktionsstätte des größten Modells von Ford Europa hat sich geändert: Anfang 2015 wurde der Umzug vom belgischen Genk ins spanische Valencia vollzogen, wo der neue Galaxy nun vom Band laufen wird.

