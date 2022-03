Wow, einfach nur wow: In diesem Youtube-Video zeigt Dennis Collins den Scheunenfund eines 1968er Ford Mustangs. Die Räder völlig kaputt gestanden, der Lack verwittert und wenige Details wie etwa der rechte Frontscheinwerfer kaputt, aber im Großen und Ganzen in einem beneidenswerten Zustand. Mit vereinten Kräften, neuem Räderwerk und der Hilfe eines Pick-ups erblickt das Muscle Car mit blockierter Hinterachse nach Jahren wieder das Tageslicht – und wird damit nur noch schöner. Das Video unten zeigt den Scheunenfund in ganzer Länge, oben stellen wir den Ford Mustang Mach-E vor. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Ford Mustang-Scheunenfund im Dennis Collins-Video:

