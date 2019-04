Der EcoBoost-Vierzylinder des Ford Mustang (2015) spaltet in Europa die Gemüter – dieser Umstand darf an dieser Stelle mal eben ausgeblendet werden: In diesem Video bekommen wir stattdessen den 426 PS starken Ford Mustang GT zu sehen. Und das mittendrin von der Innenperspektive: Die Kamera ist an vorderster Front auf dem Beifahrersitz platziert. So sind wir hautnah dabei, wenn das V8-Muscle-Car eine Runde über den Silverstone Circuit in Großbritannien auf den Asphalt legt!

Ford Mustang GT in Silverstone (360-Grad-Video):