Ein einzigartiger Power-Kombi mit 560 PS (412 kW), den Ford so nie gebaut hat: Über sechs Jahre lang tüftelte der schwäbische IT-Projektmanager und Ford-Enthusiast Sven Dräbert in Eigenregie und mit zahlreichen Unterstützern, um sich seinen Traum vom Ford Focus RS Turnier (MK3) zu erfüllen. Ob ein neuer Kabelbaum, in Blech gefertigte Kotflügelverbreiterungen oder ein handgefertigter RS-Dachkantenspoiler ~ in das schwäbisch-kölner Einzelstück floss eine Menge Schweiß, Zeit und Geld.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Faszination Ford Focus RS Turnier Der Power-Kombi, den es nie gab

Cooles Tuning-Zubehör sowie von der AUTO ZEITUNG getestete und empfohlene Produkte:

Und weil Dräbert bei diesem Projekt tatsächlich auch von der AUTO ZEITUNG inspiriert worden ist, darf eben jene in Person von Redakteur Tim Neumann das einmal persönlich in Augenschein nehmen und auf dem Beifahrersitz mitfahren. Was die größten Herausforderungen des Umbaus waren, wie der Ford Focus RS Turnier klingt und fährt und was die AUTO ZEITUNG mit der Realisierung dieses Umbaus zu tun hat – all das und mehr zeigen wir im Video!

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.