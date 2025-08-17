close
Ford Focus RS Turnier: Einzelstück ab sofort im Pace-Museum

Einen Ford Focus RS Turnier hat es ab Werk nie gegeben. Es existiert jedoch ein privat aufgebautes Einzelstück – das ist ab dem 17. August 2025 in der neuen Ausstellung des Pace-Museums zu sehen. Die AUTO ZEITUNG kennt die Geschichte des Autos!
Ford Focus RS Turnier
Bald im Pace-Museum in Dortmund zu sehen: der einzige Ford Focus RS Turnier der Welt. Die AUTO ZEITUNG hat sich das Auto bereits angeschaut! Foto: Pace Automobil Museum (Facebook)/Collage: AUTO ZEITUNG

Die Ausstellung im Pace-Museum von JP Kraemer wird um ein besonderes Fahrzeug erweitert: den weltweit einzigen Ford Focus RS Turnier. Der Wagen ist kein Unbekannter: Mit seinem besonderen Focus war der IT-Projektmanager Sven Dräbert bereits bei der AUTO ZEITUNG vorstellig und hat seine Geschichte erzählt. Was einst ein Focus ST Turnier war, wurde über sechs lange Jahre mit Hilfe von Tuningprofis, Autohäusern und dem Veredelungsbetrieb Scuderia Vitony in Filderstadt aufwändig zu einem Focus RS Turnier auf OEM-Niveau umgebaut. Mit Allrad, 379 PS (279 kW) und per Knopfdruck 560 PS (412 kW) fehlt es dem Powerkombi definitiv nicht an Leistung.
Der Ford Focus RS Turnier im Video:

 
 

Ford Focus RS Turnier der Marke Eigenbau im Pace-Museum zu bewundern

Der Ford Focus RS Turnier von Dräbert (siehe Video oben) ist vom 17. August bis voraussichtlich zum 14. September 2025 in der Ausstellung vom Pace-Museum zu sehen. Das Museum des bekannten Youtubers "JP Performance" zieht seit 2022 Motorsport-Interessierte und Autoenthusiast:innen nach Dortmund. Dabei wechseln die ausgestellten Fahrzeuge regelmäßig – und beherbergt für gut einen Monat den Power-Kombi.
Tags:
