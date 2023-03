Der Ford C-Max glänzt durch seine praktische Variabilität und gilt auch als Gebrauchtwagen als zuverlässig. Der Check verrät, worauf beim Kauf zu achten ist.

Positiv Großzügiger und variabler Innenraum, sicheres und präzises Fahrverhalten, viel Auswahl auf dem Gebrauchtwagenmarkt Negativ Umständliche Bedienung (bis 2015), teils empfindliche Kunststoffe, unübersichtliche Karosserie, großer Wendekreis

Den Ford C-Max als Gebrauchtwagen kaufen

Der zwischen 2010 und 2019 in der zweiten Generation angebotene Ford C-Max ist auch als Gebrauchtwagen ein praktischer Kompakt-Van. Es gibt ihn in zwei verschiedenen Karosserievarianten. Neben dem herkömmlichen Fünfsitzer mit vier klassischen Türen und Heckklappe stand er seinerzeit auch als Grand C-Max zur Wahl. Der ist 14 Zentimeter länger, verfügt hinten über praktische Schiebetüren plus Heckklappe und gewährt bis zu sieben Personen Platz. Die technische Basis stammt vom Focus, bis 2007 hieß der Van deshalb Focus C-Max. Die optionale dritte Sitzreihe der Langversion verschwindet mit wenigen Handgriffen im Ladeboden, dann stehen 457 bis stattliche 1742 Liter Gepäckraum bereit. Sind im Grand C-Max alle sieben Sitze besetzt, reduziert sich das Stauvolumen auf 80 Liter. Wir empfehlen den Ford C-Max ab dem Facelift 2015, denn mit dieser Modellpflege wurde der Innenraum kräftig überarbeitet. So wich die unübersichtliche Bedienung einer Touchscreen-Lösung. Als kultivierte und effiziente Motorisierung gilt seit 2012 der EcoBoost-Dreizylinder mit 125 PS (92 kW). Zum Grand C-Max passen die stärkeren 1,5-Liter-EcoBoost-Vierzylinder mit 150 oder 185 PS (100 oder 136 kW) besser. Seit 2015 erfüllen alle Dieselmotoren die Abgasnorm Euro 6. Die Preise des Gebrauchtwagens starten bei etwa 14.000 Euro für den 2.0 TDCi (170 PS/125 kW, Baujahr 2019). Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

