Parken am Flughafen: Mit diesen Tricks sparen Am Airport günstig und stressfrei parken

Wer das Auto am Flughafen parken möchte, muss sich bei den Gebühren oft auf hohe Preise gefasst machen. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich beim Parken am Airport allerdings viel Geld und auch Zeit sparen. Die AUTO ZEITUNG verrät, wie das geht.

Tipps für das Parken am Flughafen

Wer auf dem Weg in den Urlaub mit dem Auto zum Flughafen fährt, muss sich in der Regel mit hohen Parkgebühren auseinandersetzen. Damit das nicht passiert, gibt es ein paar Dinge, die man beachten kann. So kommt man bequem ans Ziel, ohne den Geldbeutel schon bei der Anreise zu stark zu belasten.

Frühzeitige Planung ist Trumpf

Wie in so vielen Dingen gilt auch bei der Suche nach einem günstigen Parkplatz am Flughafen: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Oder wie in diesem Fall: den niedrigsten Preis. Deswegen sollte man schon einige Tage, wenn nicht Wochen zuvor etwas Zeit investieren und einen Parkplatz reservieren. Frühbucher:innen können beim Parken am Terminal im Vergleich zu Spontanparker:innen viel Geld sparen. An großen Flughäfen wie zum Beispiel Frankfurt am Main oder München kann das bei einer Woche Parkzeit schon über 100 Euro Ersparnis bringen. Die Buchung der Parkplätze lässt sich meist ganz einfach online vornehmen.

Holiday- oder Shuttle-Parken: Die Wahl des Parkplatzes spart ebenfalls Geld

Eine gute Methode, um Parkgebühren am Flughafen zu sparen, ist das sogenannte Holiday- oder Shuttle-Parken. Im Gegensatz zum Parkhaus direkt am Terminal werden die Autos auf etwas weiter entfernten Parkflächen abgestellt. Ein Shuttlebus, der im Parkpreis inklusive ist, fährt dann zum Flieger. Darüber hinaus gibt es in der Region um den Airport oft viele private Angebote, bei denen Stellplätze zu nochmal deutlich günstigeren Konditionen zu haben sind. Teil davon ist auch das sogenannte Valet Parken. Das heißt, die Autofahrer:innen übergeben ihre Schlüssel beim Terminal an den Parkservice, der es dann auf den Parkplatz fährt und am Rückreisetag wieder zurückbringt. Aber aufgepasst: Hier gibt es viele unseriöse Angebote. In der Vergangenheit gab es nicht selten Skandale um Parkplatz-Abzocke. So wurden die Fahrzeuge immer wieder auf ungesicherten Parkplätzen oder in Wohngebieten abgestellt. Teilweise waren die Autos unabgeschlossen oder die Schlüssel lagen auf den Reifen. Mittlerweile findet man aber im Internet schnell seriöse Anbieter, wo die Fahrzeuge auf bewachten Plätzen stehen. Hier kann man sich an den Kundenbewertungen orientieren.

Wie unseriöse Parkplatz-Angebote erkennen?

Wer beim Parken am Flughafen auf Nummer sicher gehen will, sollte direkt auf den vom Airport selbst angebotenen Parkplätzen parken. Allerdings muss man hier gegebenenfalls höhere Parkgebühren in Kauf nehmen als bei privaten Angeboten. Gerade im Bereich des Valet Parkings ist hier Vorsicht geboten. Besonders aufmerksam sollte man sein, wenn die Kosten für das Parken weit unter dem Durchschnitt liegen. Das könnte ein erster Indikator für Betrug sein. Auch hier lohnt es sich, online Bewertungen zu den Parkmöglichkeiten zu lesen.

Nahgelegene Wohngebiete nicht empfehlenswert

Das Fahrzeug in der Nähe des Flughafens "wild", beispielsweise in Wohngebieten, abzustellen, um die Buchung eines teuren Platzes im Parkhaus zu vermeiden, ist nicht empfehlenswert. Gerade in Großstädten besteht das Risiko, dass sich die Parkbedingungen ändern (z.B. durch temporäre Park- und Halteverbote oder Bauarbeiten). Zudem steigt das Risiko für Diebstahl oder Vandalismus. Kriminelle in der Umgebung des Flughafens wissen oftmals, wo Urlaubsreisende ihre Autos parken und erkennen sie an den auswärtigen Kennzeichen und ihrer langen Stehzeit. Auch Polizei und Ordnungsamt sind in Flughafennähe besonders aufmerksam und lassen Urlaubsparker:innen manchmal abschleppen, auch wenn sie nicht in Halteverboten parken.

Wie viel kostet das Parken am Flughafen?

Die Parkgebühren am Flughafen sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Häufig gibt es an einem Airport gleich mehrere Parkhäuser, an denen man – je nach Entfernung zum Terminal – unterschiedliche Preise bezahlt. Für eine Tageskarte sind je nach gewünschtem Flughafen Preise von 15 bis 100 Euro möglich. Grundsätzlich gilt: Je früher man den Parkplatz bucht, desto günstiger sind die Tarife. Spontanparker:innen zahlen in der Regel die höchsten Preise. Es lohnt sich, vorab Kosten zu vergleichen und verschiedene Angebote in Erwägung zu ziehen.

Wie können Vielflieger:innen beim Parken sparen?

Vielflieger:innen, die zum Beispiel beruflich pendeln, haben ebenfalls Möglichkeiten bei den Parkgebühren am Flughafen zu sparen. Hier gibt es oft Rabatte und Sonderkonditionen, die das Parken direkt am Flughafen oder in der Umgebung günstiger machen. Die Tarife unterscheiden sich hier, deswegen sollte man mehrere Angebote einholen und gegebenenfalls Preise vergleichen. Um die Ansprüche bei den Parkgebühren geltend zu machen, wird allerdings ein Nachweis benötigt. Dafür sind in der Regel Meilen- oder Statuskarten der Airlines ausreichend.

