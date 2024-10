In einem Parkhaus am Stuttgarter Flughafen wurde das System nun erstmalig genehmigt.

Vor dem Parkhaus aussteigen und das Auto selbst den Parkplatz suchen lassen? Das funktioniert jetzt mit der fahrerlosen Einparktechnik Automated Valet Parking in einem Parkhaus am Stuttgarter Flughafen. Wir wissen, wie die Technik für das autonome Einparken von Mercedes und Bosch funktioniert.



Nutzer:innen des Parkhauses P6 am Stuttgarter Flughafen werden wohl nicht schlecht staunen, wenn sie ein fahrerloses Auto an sich vorbeirollen, einen Parkplatz suchen und selbstständig einparken sehen. Das System, das dahintersteckt, nennt sich Automated Valet Parking. Die fahrerlose Einparktechnik von Mercedes und Bosch ist erstmalig vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) genehmigt worden und wird nun im Stuttgarter Parkhaus erprobt. Nur ein paar Klicks auf der dazugehörigen Smartphone-App und schon kann man vor dem Parkhaus aussteigen und den automatisierten Parkservice nutzen. Möglich macht das die im Parkhaus installierte Infrastruktur von Bosch. Die dafür eingebauten Sensoren und Kameras erstellen ein 3D-Umgebungsbild des Parkhauses und überwachen die Fahrwege im Parkhaus und dessen Umfeld. Die vom Bosch-System generierten Daten werden an das Fahrzeug gesendet und zusammen mit denen vom Auto erfassten Daten verarbeitet. So können die Fahrzeuge selbstständig den Weg zum Parkplatz finden und innerhalb des Parkhauses auch eigenständig Stockwerke hoch- und runterfahren. Aber die Informationen des Automated-Valet-Parking-Systems werden auch genutzt, um plötzliche Hindernisse zu erkennen und darauf zu reagieren. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon



Leslie & Cars testet das Mercedes EQS SUV (2022) im Video:

Autonomes Einparken mit dem Automated-Valet-Parking-System

Die Automated Valet Parking-System von Mercedes-Benz und Bosch funktioniert aber vorerst nur mit bestimmten Mercedes-Modellen, die über eine bestimmte Fahrzeugtechnik verfügen. Zunächst sind nur die Modelle der S-Klasse und des EQS zugelassen, die mit der Sonderausstattung "Intelligent Park Pilot" ausgestattet sind. Somit ist Mercedes der weltweit erste Automobilhersteller, der zusammen mit Bosch eine behördlich für den Serienbetrieb zugelassene, vollautomatisierte und fahrerlose Parkfunktion (SAE-Level 4) anbietet. In naher Zukunft könnte das System aber auch auf weitere Fahrzeugklassen und -hersteller ausgerichtet werden. Zunächst soll das Bosch-System 2023 in bis zu 15 weiteren Parkhäusern in Deutschland eingerichtet werden. Zuerst in Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Kassel, Leipzig und München. Für die kommenden Jahre sollen weltweit mehrere Hundert Parkhäuser mit dem Automated-Valet-Parking-System ausgestattet sein.

