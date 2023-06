An vielen Ecken prägen Parkautomaten das Bild unserer Innenstädte. Doch wie verhält man sich, wenn der Parkautomat defekt ist oder partout keine Münzen annehmen will?

Wenn der Parkautomat defekt ist, kommen viele Menschen ins Grübeln. Dabei ist die rechtliche Lage ist eindeutig: Wenn kein Parkschein gezogen werden kann, muss die Parkscheibe raus!

Auch wenn viele zum Zahlen ihrer Parkgebühren mittlerweile auf Apps wie Easy Park zurückgreifen, prägen Parkautomaten nach wie vor das Bild vieler Städte. Doch wie verhält man sich, wenn der Parkautomat defekt ist oder partout keine Münzen annehmen will? Fakt ist: Nach der Straßenverkehrsordnung dürfen Parkplatzsuchende im Falle einer defekten Parkuhr auch ohne Ticket sein Auto abstellen. Einzige Voraussetzung dafür ist das Auslegen einer Parkscheibe, die den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Sie muss also blau, elf Zentimeter breit sowie 15 Zentimeter hoch sein und eine Uhrzeitangabe im 24-Stunden-Format besitzen. Mit dieser Scheibe darf dann so lange geparkt werden, wie es die angegebene Höchstparkdauer vorschreibt. Diese ist in der Regel auf Hinweisschildern nachzulesen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Parkschein nicht sichtbar: Droht eine Strafe? Video:

Parkautomat defekt: Darf man kostenlos parken?

Wichtig: Bevor man kostenlos mit Parkscheibe parkt, sollte man vorsichtshalber prüfen, ob in der gleichen Parkzone nicht noch weitere, funktionstüchtige Automaten stehen. Ansonsten kann ein Knöllchen drohen, auch wenn der nächstgelegene Automat defekt ist. Fehlen sowohl das Ticket als auch die Parkscheibe, gilt dies als Ordnungswidrigkeit und wird je nach Parkdauer mit fünf bis 25 Euro geahndet. Ein kleiner Zettel mit dem Hinweis "Automat defekt" schützt nicht vor einer Strafe!

Tipp: defekten Automaten fotografieren

Auch, wenn man mit sichtbar eingelegter Parkscheibe auf der sicheren Seite ist und sich kein funktionstüchtiger Automat in derselben Parkzone befindet, ist es ratsam, sich abzusichern. Im besten Fall macht man mit dem Handy ein Foto vom defekten Automaten. So ist es möglich, Widerspruch einzulegen, sollte sich nach Rückkehr zum Auto trotzdem ein Knöllchen vorfinden.