Michelin und Maxion Wheels arbeiten an einer flexiblen Felge, die Schäden durch Bordsteine und Schlaglöcher verhindern soll. Das Projekt trägt den Namen Acorus und soll zur Serienreife weiterentwickelt werden.

Die neue Radtechnologie ist mit allen erhältlichen Reifen kompatibel und verfügt über eine schmale Leichtmetallfelge und zwei Gummiflansche, die auf einem speziellen Radkörper montiert sind und so ein flexibles Rad ermöglichen. Laut Hersteller zeigen Tests durchweg gute Ergebnisse. Während die Standard-Felge einen 285/30-R-21-Reifen bei einem Aufprall auf ein Schlagloch mit 28 km/h stark beschädigte, soll es mit der neuen Technologie bei keiner Geschwindigkeit zu Schäden an Reifen und Felge gekommen sein. Neben der erhöhten Sicherheit soll die Felge auch optisch einen Kaufanreiz bieten und Fahrkomfort gewährleisten. Wann die Felge in den Handel kommt, ist derzeit noch nicht bekannt. Mehr zum Thema: Felgenreparatur

Flexible Felge von Michelin und Maxion Wheels