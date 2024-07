Acht beliebte FKK-Campingplätze

Beim FKK-Camping können Naturfreund:innen textilfrei urlauben. Welche FKK-Campingplätze besonders schön sind, welche Regeln man dabei berücksichtigen sollte und wann Bußgelder drohen, verraten wir hier.

Wer im Campingurlaub nicht nur im Einklang mit der Natur, sondern auch mit dem eigenen Körper sein will, könnte besonderen Gefallen an FKK-Campingplätze finden. Dabei geht das Angebot weit über die klischeebeladene Ostseeregion hinaus: Besonders beliebt bei Naturalisten:innen ist Kroatien, wo es eine Vielzahl an FKK-Campingplätzen gibt. Auch Frankreich oder Spanien bieten viele Plätze für einen Urlaub ohne Kleidung. In Frankreich gibt es beispielsweise mit dem Feriendorf Euronat und über 1400 Stellplätzen die größte FKK-Anlage in Europa. Was Wohnmobil-Urlaubende bei der Freikörperkultur beachten sollten und wie man sich beim Naturalisten-Camping korrekt verhält, sagt die AUTO ZEITUNG.

Was für FKK-Campingplätze gibt es?

Neben gemischten Anlagen mit FKK-Bereichen gibt es auch komplette Naturalistencamps. Auf letzteren kann man sich überall hüllenlos bewegen, auf gemischten Camping-Plätzen gilt dies meist nur für ausgewiesene Areale. Vorsicht: Manchmal wird FKK-Camping zwar angepriesen, aber damit lediglich der Zugang zu einem FKK-Strandabschnitt gemeint, während auf der gesamten Anlage Bekleidung getragen werden soll. Hier lohnt es sich, vorher Informationen einzuholen, ob man sich in der gesamten Anlage textilfrei bewegen kann. Für Anfänger:innen, die unsicher sind, ob sie einen gesamten Urlaub nackt verbringen wollen, sind Campingplätze mit separaten FKK-Abschnitten womöglich ein guter Kompromiss.

Ist eine Mitgliedschaft im FKK-Verein verpflichtend?

In Deutschland sowie in vielen Nachbarländern ist FKK-Camping oft ohne eine Mitgliedschaft möglich. Jedoch gibt es auch viele vereinsgeführte Campingplätze, die Besucher:innen nur bei einer Mitgliedschaft in einem FKK-Verein einen Stellplatz geben. Organisiert wird das in Deutschland über den Deutschen Verband für Freikörperkultur (DFK), international kümmert sich die Internationale Naturisten Förderation (INF-FNI) darum.

Was sollte man zum FKK-Campingurlaub mitnehmen?

Auch wenn man beim FKK-Camping keine Kleidung benötigt, ist ein Handtuch empfehlenswert. Ein leichter Überzug ist ebenfalls nicht verkehrt, wenn man beispielsweise in eine nahegelegene Bar geht, um etwas zu trinken. Auf reinen FKK-Plätzen sind die gastronomischen Bereiche zwar auf nackte Besucher:innen eingestellt, dennoch wird es gern gesehen, wenn im Restaurantbereich ein Handtuch auf den Stuhl gelegt wird. Erlaubt sind auch Rucksäcke oder Taschen, wo sich Handy, Geld, Bücher oder andere Gegenstände, die man mitnehmen will, verstauen lassen.

Bußgelder: Wo ist FKK erlaubt?

Wer gern unbekleidet den Urlaub verbringt, sollte sich vorab informieren, wo dies erlaubt ist. So darf man beispielsweise hüllenlos in seinem eigenen Garten sein, wenn dieser nicht einsehbar ist, oder nackt wandern, wenn man dabei niemanden "durch den Verzicht auf Kleidung belästigt". Die rechtliche Lage in Deutschland ist nämlich so, dass es grundsätzlich nicht verboten ist, nackt in der Öffentlichkeit zu sein. Allerdings gilt es als ungeschriebene Sitte, sich im öffentlichen Raum zu bekleiden. Und weil die Gesetzeslage so schwammig ist, gibt es auch kaum Bußgelder, sondern meist Verwarnungen. Vermeiden kann man diese aber, wenn man direkt einen der vielen Strandabschnitte, Campingplätze und Badeorte ansteuert, wo FKK erlaubt ist. Dies gilt auch für viele europäische Nachbarländer. Wer explizit nach einem FKK-Campingplatz Ausschau hält, muss sich nicht mit der Gesetzeslage in anderen Ländern beschäftigen, da es auf ausgewiesenen FKK-Bereichen erlaubt ist, sich hüllenlos zu bewegen. Anders sieht es in vielen muslimischen und asiatischen Ländern aus. Da ist FKK sowie Nacktbaden nahezu immer verboten.

Worauf ist beim FKK-Camping zu achten?

Erinnerungsbilder gehören zum Urlaub dazu. Beim FKK-Camping sollte man jedoch bei Fotos oder Videos besonders sensibel sein und aufpassen, dass andere Camping-Besucher:innen nicht im Bild sind.

Welche FKK-Campingplätze in Europa sind empfehlenswert?

Als Inspiration für mögliche Urlaubsregionen, in denen textilfreies Camping möglich ist, haben wir bespielhaft acht FFK-Campingplätze herausgesucht:

NaturistenCamp Sonnensee (Deutschland)

In Niedersachsen wartet mit NaturistenCamp Sonnensee ein reiner, vereinsgeführter FKK-Campingplatz auf Besucher:innen. Auf 65 ha gibt es viele Einrichtungen für Sport sowie Unterhaltung sowie auch einen Flachwasserbereich für Kinder. Wer mit dem eigenen Zelt, Caravan oder Wohnmobil kommt, dem stehen Stellplätze in drei verschiedenen Gebieten zur Verfügung. Wichtig: Hunde sind in diesem FKK-Camp nicht erwünscht.

Adresse: Waldstr. 99, 30629 Hannover

Ostsee-Campingplatz Familie Heide (Deutschland)

Zu jeder Jahreszeit ist der 5-Sterne-Campingplatz Ostsee-Campingplatz Familie Heide geöffnet. Für FKK-Anhänger:innen gibt es einen separaten Strandteil. Neben einem umfangreichen Animationsprogramm für Kinder gibt es einen Wellnessbereich sowie für Hunde auch spezielle Duschen sowie Hundestrände.

Adresse: Strandweg 31, 24369 Waabs

Campingplatz am Useriner See (Deutschland)

In einem Waldgebiet, mitten im Müritz-Nationalpark liegt der Campingplatz am Useriner See. Auf dem 8 ha großen Gebiet gibt es insgesamt 220 Standplätze. Neben einem Campingbereich gibt es für FKK-Liebhaber:innen hier einen separaten sowie sehr großzügigen Campingplatz mit eigenem Strandzugang.

Adresse: 17237 Zwenzow bei Userin

Naturcamping am Tonsee (Deutschland)

Am südlichen Stadtrand von Berlin, in einem geschlossenen landschaftlich besonders geschützten Wald- und Seengebiet, liegt der ganzjährig geöffnete FKK-Campingplatz Tonsee. In dem nach eigenen Angaben größten öffentlichen FKK-Gebiet Brandenburgs ist Textilfreiheit ausdrücklich erwünscht. An der Rezeption sowie dem Gastronomiebereich muss man jedoch Kleidung tragen.

Adresse: Freudenthal 25, 15741 Bestensee

Dreiländereck-Ferienpark der Naturisten (Deutschland)

Im Süden Baden-Würtenbergs, nah der französischen und schweizerischen Grenze, liegt der Dreiländereck-Ferienpark der Naturisten. Die große und mehrfach mit fünf Sternen ausgezeichnete FKK-Anlage bietet nicht nur Camping- sowie Zeltplätze, sondern freut sich auch über Tagesbesucher:innen. Bis auf den Eingangsbereich sowie die Rezeption bewegt man sich hier ausschließlich textilfrei.

Adresse: Baslerköpfle 151, 79395 Neuenburg-Steinenstadt

Solaris Camping Resort (Kroatien)

Auf der bewaldeten Halbinsel Lanterna gelegen, befindet sich das mehrfach ausgezeichnete Solaris Camping Resort. Hier hat man die Wahl zwischen dem eigenen oder einem gemieteten Camper, Parzellen, Zimmern oder auch Suiten. Es gibt einen 2,5 km langen Strandabschnitt, ein Restaurant sowie viele Freizeitangebote. Der Strom wird aus Solaranlagen gewonnen.

Adresse: Solaris 1, 52465 Tar, Kroatien

Domaine Naturiste de Riva Bella (Korsika)

Ein reiner FKK-Campingplatz ist auch das Domaine Naturiste de Riva Bella in Korsika. Auf dem 70 ha großen Naturschutzgebiet am Strand, gibt es auch eine große Sportanlage. Man kann hier ganzjährig mit einem Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen anreisen, oder sich einen Bungalow oder eine Villa mieten.

Adresse: Linguizzetta FR, Rte de Riva Bella, 20270 Aléria, Frankreich

Balatontourist Berény Naturista Kemping (Ungarn)

Der größte sowie älteste FKK-Campingplatz in Ungarn ist der Balatontourist Berény Naturista Kemping. Hier gibt es zahlreiche Stellplätze für Camper:innen aber auch eine große Zeltwiese direkt am Wasser. Wer kein eigenes Campingfahrzeug oder Zelt hat, kann auch ein mobiles Heim, Chalet, Apartment oder Zimmer mieten.

Adresse: Balatonberény, Hétvezér u. 2, 8649 Ungarn