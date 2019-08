Der Ferrari F8 Tributo kam 2019 als Nachfolger des 488 GTB auf den Markt. Die Kraft kommt von einer überarbeiteten Version des hoch gefeierten Biturbo-V8, der auch in seinem Vorgänger zum Einsatz kam. 50 PS stärker, sprintet der F8 Tributo mit 720 PS und 770 Newtonmeter Drehmoment in nur 2,9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Am Heck des Italieners findet sich eine Hommage an den Ferrari F40 wieder: Eine transparente Motorabdeckung erlaubt Blicke auf das Innenleben des Motorraums. Auch die runden Doppelrückleuchten erinnern an klassische Ferrarimodelle. Käufer müssen über 200.000 Euro für den F8 Tributo hinblättern.