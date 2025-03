Lange Tage, reichlich Sonnenschein und glänzende Alufelgen – was gibt es für Autofans schöneres? Doch bevor das Leichtmetall glänzen kann, muss es von Bremsstaub und allerhand Straßenschmutz befreit werden. Im Februar 2025 unterzogen wir elf Felgenreiniger unserem knallharten Produkttest. Aktuell sind gleich mehrere der von uns getesteten Reiniger besonders günstig zu haben, darunter auch unser Preis-Leistungs-Sieger!

Felgenreiniger: Preis-Leistungs-Sieger von Liqui Moly 21 % reduziert

Liqui Moly Felgenreiniger Spezial

Schon nach fünf Minuten war der Liqui Moly Felgenreiniger Spezial auf unserer von innen mit eingebranntem Bremsabrieb überzogenen Alufelge komplett violett und markierte damit das Erreichen der maximalen Reinigungsleistung. Ein gutes Zeichen, denn damit ist die unter Grenze der empfohlenen Einwirkzeit von fünf bis sechs Minuten erreicht. Beim Nachhelfen mit der Reinigungsbürste muss man schon relativ fest aufdrücken, um den Schmutz von der Felge lösen zu können. Dennoch macht der Reiniger insgesamt einen guten Job und gibt sich auch in allen anderen Disziplinen keine Blöße. Bei einem Liter-Preis von unter 15 Euro (Stand: Februar 2025) macht ihn das zum Preis-Leistungs-Sieger in unserem Vergleichstest. Aktuell gewährt Amazon einen Rabatt von 21 Prozent.

Weitere Angebote auf getestete Felgenreiniger von Sonax & Co.

Sonax Felgen Beast

Der Felgenreiniger mit dem Namen Sonax Felgen Beast zeigt ebenfalls eine gute Reinigungsleistung. Ist die optimale Einwirkzeit erreicht, wird dies hier ebenfalls per Wirkindikator angezeigt. Dann verfärbt sich die Flüssigkeit von Blau zu Rot. Eine echte Problemzone blieb, wie bei den meisten Reinigern in unserem Test, allerdings der innere Felgenkranz und der Bereich rund ums Ventil des Reifens (so werden Autoventile richtig gewechselt). Hier biss sich das Felgen-Beast im ersten Anlauf die Zähne aus. Mit etwas Nachwischen schaffte es der Sonax-Reiniger jedoch auch hier, vorzeigbare Resultate zu erzielen, sowohl bei Stahl-, als auch bei Alufelgen. Zugleich hat das Sonax Felgen Beast den Anspruch, "sanft zur Felge und zur Haut" zu sein, was durch unseren pH-Test bestätigt wird. Reicht unterm Strich zu Platz drei in unserem Vergleichstest. Das Siegel "Sehr empfehlenswert" gibt es ebenfalls und aktuell einen Rabatt von 25 Prozent.

Tobg Rim King Felgenreiniger

Der Tobg Rim King Felgenreiniger setzt auf Öko-Image, "Bio-Qualität" und die Kraft der Natur. In der Endabrechnung landet der Felgenreiniger Rim King knapp hinter dem Felgen Beast von Sonax. Die Reinigungsleistung kann sich im Vergleich mit der Konkurrenz aber durchaus sehen lassen. Positiv: Ein Nachfüllpack ist genauso Teil des Lieferumfangs wie eine professionelle Felgenbürste, die auch in Problemzonen wie dem verwinkelten Bereich rund ums Ventil der Alu-Testfelge richtig gute Arbeit macht. Mit einem Rabatt von 20 Prozent befindet sich das Produkt zurzeit auf einem Tiefpreis.

Felgenreiniger-Test 2025: Elf Produkte im Check

Bei unserem großen Felgenreiniger-Test haben wir nicht nur die Reinigungsleistung und Materialverträglichkeit geprüft, sondern auch auf Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit geachtet. Nicht alle Produkte sind frei von hautreizenden Chemikalien oder bieten das Maximum an Auslaufschutz. Und auch bei der Verständlichkeit der Bedienungsanleitung gibt es Unterschiede. Was die Reiniger gemeinsam haben? Keines der getesteten Produkte kommt in einer recycelten Flasche oder trägt ein Umweltsiegel. Immerhin bieten einige Hersteller Nachfüllpacks an.

Von Markus Henrichs