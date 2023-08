Ob von Serge Gnabry oder anderen prominenten Fußballspielern: Audi verkauft die gebrauchten Autos der Stars des FC Bayern München. Die AUTO ZEITUNG erklärt, wie man an die begehrten Gebrauchtwagen herankommt!

Von Serge Gnabry & Co. gefahren: Autos des FC Bayern München zu kaufen

Originale Spielerwagen des FC Bayern München aus der Bundesliga-Saison 2022/2023 bringt Audi im Herbst 2023 als Gebrauchtwagen in den Verkauf. Gehandelt werden unter anderem mehrere Audi RS e-tron GT, wie ihn zum Beispiel Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry gefahren ist. Die Spielerautos sind nicht nur von Audi selbst aufbereitet. Die vier Ringe geben außerdem ein Echtheitszertifikat und ein signiertes Trikot des jeweiligen Spielers zum Fahrzeug dazu. Wer unbedingt ein Auto seines Idols erwerben will, bekommt ausschließlich auf der IAA 2023 die Gelegenheit dazu: Dort können Interessent:innen in der FC Bayern World an der Audi-Ausstellungsfläche per Tablet eine Reservierungsanfrage stellen. Die Vergabe erfolgt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, kriegt zuerst". Audi ist seit 2002 Partner des FC Bayern München und stattet sowohl die Mannschaft als auch den Verein seitdem mit Dienstfahrzeugen aus. In der Bundesliga-Saison 2023/24 haben die Spieler des FC Bayern die Wahl zwischen dem Audi RS e-tron GT, dem Audi Q8 e-tron und dem Audi Q4 Sportback e-tron. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Audi Q6 e-tron (2024) im Video: