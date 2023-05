In "Fast X", dem zehnten und vorletzten Teil der "Fast & Furious"-Filmreihe, geht es wieder heiß her – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Neben unzähligen Fahrzeug-Crashs gibt es im Film nämlich auch spektakuläre Explosionen und Spezialeffekte. Wie das Ganze in der Realität aussah, als beim Dreh die Kamera draufgehalten wurde und die Stuntleute ihre Choreografien abspulten, zeigt das Video (unten) von JoBlo Behind-the-Scenes + Bloopers. Man schaut der Kamera praktisch über der Schulter und erlebt ungefiltert, ungeschnitten und ohne CGI-Bearbeitung, was beim Dreh zu "Fast and Furious 10" wirklich ablief: Die gigantische Kugel rollt tatsächlich durch die Stadt und die flammenden Explosionen fanden nicht nur auf der Leinwand statt. Im Video oben treten der Porsche Taycan und das Tesla Model S zum Track-Duell an. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fast X Stunts hinter den Kulissen im JoBlo Behind-the-Scenes + Bloopers-Video:

