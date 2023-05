Geld bekommen fürs Filme ansehen? Ein Kfz-Versicherer macht es möglich und zahlt mehr als 100 US-Dollar pro Film. Das sind die Hintergründe zur Aktion zum Kinostart von "Fast & Furious 10".

"Fast & Furious" gegen Bezahlung schauen

Wer sich die Filme der "Fast & Furious"-Reihe ansieht, denkt vermutlich nicht vorrangig an die vielen Schäden, die an den Autos entstanden sind. Doch genau dafür möchte ein Versicherungsunternehmen aus den USA nun Geld bezahlen. Mit einer Ausschreibung ist Finance Buzz auf der Suche nach F&F-Fans und Film-Junkies, die sich innerhalb von zwei Wochen alle Filme des Fast-Franchise, einschließlich des neuen "Fast 10"-Films ansehen und dabei ganz genau hinsehen. Es sollen alle Crashs, die an den zahlreichen Unfällen und Explosionen beteiligten Fahrzeuge und alle einzelnen Schäden dokumentiert werden. Das Ziel ist es, die nötigen Daten zusammenzubekommen, um den genauen Kfz-Versicherungsschaden berechnen zu können, der in den Filmen theoretisch verursacht worden ist.

Die Aktion läuft im Zuge des Kinostarts von "Fast & Furious 10" und scheint als Werbung für den Versicherer zu dienen. Und das lässt sich Finance Buzz auch etwas Kosten. Wer als Schadenzähler:in auserkoren wird, erhält für den Filme-Marathon 1000 US-Dollar plus 100 US-Dollar, um die Kosten für Streamingdienste, Kinokarten und Snacks zu decken. "Als Bonus wird man umfangreich zum Thema Wert der Familie geschult" scherzt das Versicherungsunternehmen auf seiner Website. Die Bewerbung läuft noch bis 19. Mai 2023, die Entscheidung über die Auserwählten fällt am 26. Mai 2023. Die Bedingungen für die Teilnahme: man muss mindestens 18 Jahre alt sein und in den USA wohnen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Sportwagen BYD Yangwang U9 (2023) im Video: