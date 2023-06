Moderne SUV, Kombis und Vans werden häufig mit einer elektrischen Heckklappe ausgeliefert. Doch kann man dieses System nachrüsten? Wir geben die Antwort und zeigen eine Alternative.

Auf Parkplätzen beobachtet man immer häufiger, wie sich Heckklappen wie von Zauberhand ohne Zutun der Fahrer:innen öffnen. Neu ist dieses Feature zwar nicht, es bleibt aber oft hochpreisigen Modellen und gehobenen Ausstattungslinien vorbehalten oder ist ein teures Extra, bei denen Erstkäufer:innen gerne den Haken weglassen. Als Gebrauchtwagenkäufer:in muss man mit dieser Kosteneinsparung dann auskommen und auf das – in einigen Situationen – praktische Feature verzichten. Jedoch fragt man sich: Kann man den elektrischen Heckklappenantrieb nicht einfach nachrüsten? Die schnelle Antwort: Ja, aber auch Nein. Unser Ratgeber nennt die Details.

Eine kostengünstige Alternative zu Beginn: sogenannte "automatische" Heckklappen lassen sich ohne viel Aufwand für ausgewählte Modelle nachrüsten. Ein Beispiel ist dieses Umrüst-Kit für den Seat Leon III. Aber: Elektrisch ist sie nicht. Hier wird die Heckklappe durch stärkere Gasdämpfer (inklusive Kugelzapfen) und gefederte Puffer aufgeschwungen, sobald der Kofferraum auf der Fernbedienung entriegelt wird.



Elektrische Heckklappe nachrüsten: So geht's

Eine elektrische Heckklappe nachzurüsten kann oft teurer und aufwändiger sein, als man annimmt. Denn beim Retrofit es handelt sich nicht nur um einen einfachen Austausch der Gasfedern gegen eine elektrische Antriebseinheit. Vielmehr müssen hersteller- und modellspezifische Kits gekauft werden, die oft samt Kabelstrang, Steuergerät, Taster, Einklemmschutz und mehr verkauft werden. Die Kits beinhalten oft neue Original-Ersatzteile des Herstellers und können etwa 800 bis 1700 Euro zuzüglich Einbaus kosten.

Natürlich kann man sich auch passende Ersatzteile – neu oder neuwertig – auch in Eigenregie besorgen. Hier muss jedoch die Kompatibilität mit dem Auto gewährleistet sein. Zudem muss noch der passende Code auf das Steuergerät aufgespielt werden, um die elektrische Heckklappe aktivieren zu können. Folgende Teile sind zum Beispiel für die Nachrüstung einer elektrischen Heckklappe bei einem Volkswagen Passat Variant (B8) nötig:

Elektrische Gasfedern (2 Stück, OE-Nr.: 3G9827851) mit verstärkten Kugelzapfen

Kabelbaum (z. B. von K-electronic oder Kufatec)

Steuergerät für Heckklappensteuerung (OE-Nr.: 5Q0959107L)

Schloss (OE-Nr.: 3G0827506)

Bowdenzug (OE-Nr.: 3G0827535)

Zuziehhilfe (OE-Nr.: 3G0827887C)

Lagerbock links und rechts (OE-Nr.: 3G9827711D & 3G9827712D)

Innenraumtaste für Kofferraumsteuerung (OE-Nr.: 3G0959831)

Summer (OE-Nr.: 5Q0919279)

Code für Steuergerät

Werkzeug und Zubehör für Einbau (z. B. Lötkolben und Sicherungen)

Gibt es Alternativen zu elektrischen Heckklappen?

Eine richtige Alternative, die die Heckklappe vollautomatisch öffnet und zuzieht, gibt es nicht. Wem es jedoch nur darum geht, die Heckklappe automatisch öffnen zu lassen, kann zu den Nachrüstkits für "automatische" Heckklappen greifen. Diese existieren jedoch nur für eine Handvoll von Fahrzeugmodellen, sind jedoch deutlich simpler aufgebaut als elektrische Systeme. Denn im Grunde handelt es sich hierbei nur um verstärkte Gasdruckdämpfer mit federgelagerten Puffern, die den Kofferraumdeckel beim Öffnen durch den Knopf auf Fernbedienung oder im Innenraum aufwerfen. Je nach Modell kann ein Codierung des Steuergerät über die OBD2-Buchse notwendig sein.

Eine "automatische" Heckklappe funktioniert nur bei den Modellen, für die sie freigegeben sind. So gibt es neben dem bereits vorgestellten Set für den Seat Leon III (nur Fünftürer, nicht für Dreitürer oder Kombi) auch Umrüst-Kits für zum Beispiel folgende Modelle:

Go Simply-Nachrüstsatz für VW Scirocco (ab 2013), Citroën DS4 (2011 bis 2018), Skoda Rapid Spaceback (2013 bis 2019) und Fiat Bravo 2

Mit dem Kit bestehend aus verstärkten Dämpfern oder Aufsätzen für diese, soll sich der Kofferraumdeckel bei Betätigung der Kofferraum-Taste auf der Funkfernbedienung oder im Cockpit öffnen. Vorsicht ist dann jedoch in Garagen und Parkhäusern geboten: Das Karosserieteil öffnet recht schnell und wird nicht von selbst gehindert, gegen Gegenstände, Decken oder Wände zu schlagen.

Was kostet eine elektrische Heckklappe nachrüsten?

Wer eine elektrisch öffnende Heckklappe nachrüsten möchte, muss oft tief in die Tasche greifen. Selbst wenn dasselbe Fahrzeugmodell auch mit elektrischen Stellmotoren an der Kofferraumklappe existiert, sind oft weder Kabelbaum noch Steuergerät und Co. vorhanden, wenn die Option nicht ab Werk verbaut wurde. In spezialisierten Online-Shops finden sich modellspezifische und oft vormontierte Bausätze für den Einbau der automatisierten Heckklappenöffnung. Mit bis zu 1800 Euro pro Kit ohne Einbau ist das jedoch ein kostspieliges Extra – über die Sinnhaftigkeit müssen Fahrzeughalter:innen selbst entscheiden.

Alternative: Alle benötigten Teile können über den Hersteller oder Zulieferer auch selbst beschafft werden. Hier lauern allerdings Gefahren: Gebrauchtteile können beschädigt sein, Teile können nicht zusammenpassen, das Steuergerät kann bei falscher Codierung die Nachrüstung nicht erkennen. Ein Einbau in einer Fachwerkstatt wird empfohlen.

Kann bei jedem Auto eine elektrische Heckklappe nachgerüstet werden?

Nein! Nicht jedes Auto eignet sich für die Umrüstung. Oft lassen sich nur die Modelle, die optional ab Werk mit der Elektronik ausgestattet werden konnten oder können, umrüsten. Das liegt schlichtweg am Vorhandensein von geeigneten Teilen oder einem Steuergerät, dass sich nicht anlernen lässt.

Eine Alternative – insbesondere für einen behindertengerechten Umbau eines Pkw – ist eine elektrische oder elektropneumatische Heckklappenöffnung. Diese lässt sich in viele Vans, Kombis, Schrägheck-Limousinen oder SUV nachrüsten, lässt sich aber oft nicht in der Fahrzeug-Karosserie oder hinter der Kofferraumverkleidung verstecken. Der Zylinder samt Antrieb muss oft im Kofferraum platziert werden. Und auch hier lässt sich nicht jedes Auto ausrüsten. Insbesondere bei Stufenhecklimousinen und anderen Karosserieformen mit unterhalb des Heckfensters angeschlagenem Kofferraumdeckel ist eine Nachrüstung schwer zu realisieren.

Welche Vorteile hat eine elektrische Heckklappe?

Eine elektrische Heckklappe sorgt hauptsächlich für mehr Komfort: Dank dieser Funktion lässt sich das Auto leichter beladen, etwa, wenn große Einkäufe oder sperrige Gegenstände eingeladen werden müssen. Dennoch muss auch dann der Taster am Kofferraum oder am Schlüssel betätigt werden. Noch komfortabler: eine sensorgesteuerte Heckklappe. Sie wird bei den meisten Herstellern per Fußschwenk unter der Heckstoßstange ausgelöst.