Fettes PS- Carbon-Kit für den Revuelto

Mehr Power, mehr Carbon und mehr Exklusivität für den Lamborghini Revuelto? Kein Problem mit dem Edizione GT-Tuning von DMC. Der Haken: Es gibt nur zehn Exemplare!

1018 Hybrid-PS (751 kW) und 500.000 Euro Verkaufspreis? Eigentlich ist der Lamborghini Revuelto ohne Tuning schon ganz schön exklusiv. Trotzdem legt der deutsche Tuner DMC noch einen drauf und haut einen Umbau raus, der umgerechnet bis zu 355.000 Euro kostet – zusätzlich zum Serienwagen (Alle Preise: Stand August 2024). Ach ja, und die Teile gibts nur im kompletten Kit und das nur zehn Mal in ausgewählten Regionen der Welt, um so eine maximale Streuung des minimalen Outputs zu gewährleisten. Zudem soll jeder der zehn temperamentvollen Italiener unterschiedlich lackiert sein und so in Verbindung mit dem Tuning-Kit zum Unikat werden. DMC fasst es bescheiden zusammen: "Der Lamborghini Revuelto "Edizione GT" ist mehr als ein Auto; er ist ein Statement von Kunst, Kraft und Prestige."

Leslie & Cars fährt den Lamborghini Revuelto (2024) im Video:

Carbonlastiges Tuning beim DMC Lamborghini Revuelto E-GT

Trotzdem stellt sich natürlich die Frage: Was kann "das Ding" eigentlich? Zum einen übertrumpft der DMC Lamborghini Revuelto E-GT den von V12 und drei E-Motoren angetriebenen Serienwagen mit 1088 PS (805 kW) laut tuningblog.eu leistungstechnisch nochmals, wenn auch nicht deutlich. Zum anderen umfasst das Paket ein Carbon-Bodykit samt Front- und Heckschürze, Motorhaube, Frontsplitter, Diffusor, Heckspoiler, Rädern und weiteren Aero-Teilen, was die Performance nochmals signifikant steigern könnte. Nicht zu vergessen natürlich die Auspuffanlage und das Interieur-Paket samt anderen Sitzen.

Dabei gibt sich der DMC Lamborghini Revuelto E-GT als Kosmopolit: Laut Hersteller stammen die TÜV-zertifizierten Carbon-Teile aus deutscher Produktion, das Interieur als Bella Italia und die Felgen aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Fun Fact zum Schluss: Es wird die Installation durch einen Profi empfohlen und vom Hersteller eine Arbeitszeit von 20 h veranschlagt.