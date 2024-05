Ein schmutizges Auto macht wohl die wenigsten Autobesitzer:innen glücklich. Vor allem vor einem Treffen kann das die Laune kippen lassen. Eine schnelle Reinigung für kleinere Verschmutzungen sollen Detailer ermöglichen. Wir haben empfehlenswerte Produkte zusammengestellt.

Was ist ein Detailer?

Unter dem Begriff Detailer versteht man im Bereich der Autopflege und -aufbereitung ein Spray, das darauf ausgelegt ist, Lack, Kunststoff, Glas oder Metall schnell und einfach Glanz zu entlocken. Fingerabdrücke, Staub, Dreck oder lästige Schlieren sollen sich, so das Versprechen dieser Produkte, mühelos entfernen lassen. Viele Detailer nutzen in ihrer Zusammensetzung Tenside, die den Schmutz umschließen und eine kratzerfreie Reinigung ermöglichen sollen. Vor allem für eine schnelle Reinigung vor einem Treffen bieten sich Detailer an, um dem Auto wieder zu Glanz und einer glatten Oberfläche zu verhelfen.

Detailer im Check: Unsere Favoriten

Sonax Xtreme Brilliant Shine Detailer

Für die schnelle Lackpflege für zwischendurch: So bewirbt Sonax Xtreme den Brilliant Shine Detailer (Inhalt: 500 ml). Leichte Verschmutzungen sollen sich mit diesem Spray sanft reinigen lassen und eine glatte Oberfläche hinterlassen. Praktisch: Wachsbeschichtungen soll der Detailer auffrischen und einen Abperleffekt hinterlassen.

Dr. Wack A1 High End Speed Detailer

Mit einem Finish, das Glanz verspricht, und einem Abperl-Booster, der Wassertropfen den Kampf ansagt, gesellt sich der Dr. Wack A1 High End Speed Detailer (Inhalt: 500 ml) zu diesem Produktcheck hinzu. Doch nicht nur vor Regen soll er den Lack des Autos schützen, sondern auch vor ätzendem Vogelkot, UV-Strahlen und Insekten.

Liqui Moly Detailer Lackschnellpflege

Nicht nur Schmierstoffe und Additive finden sich im Sortiment von Liqui Moly. Auch der Detailer Lackschnellpflege (Inhalt: 500 ml) ist Teil des Portfolios. Egal ob Lack, glatte Kunststoffoberflächen oder Alufelgen, das Spray soll mit leichtem Schmutz schnell fertig werden. Glatter Lack soll nach Anwendung gleich mehrere Wochen versiegelt sein, Wasser abperlen lassen und einen UV-Schutz bieten.

Chemical Guys P40 Detailer

Aus Großbritannien liefert Chemical Guys den P40 Detailer (Inhalt: 473 ml). Alle gängigen Oberflächen-Materialien eines Autos lassen sich mit diesem Spray reinigen und schützen. Das Besondere an diesem Pflegemittel ist der Carnaubawachs-Anteil. Damit soll das Finish besonders glänzend ausfallen.

ADBL QD1

Ebenfalls mit (synthetischen) Wachsanteilen kommt der ADBL QD1 Detailer (Inhalt: 500 ml). Somit soll die Versiegelung der behandelten Fläche verbessert werden. Der Hersteller verspricht eine streifenfreie Reinigung von Staub, Fingerabdrücken und Wasserflecken.

KochChemie Allround Quick Shine

Wie der Name es bereits verrät, schickt KochChemie mit dem AllroundQuickShine (Inhalt: 500 ml) einen Detailer ins Rennen, der nicht nur Lack oder Glas zu neuem altem Glanz verhelfen soll. Auch für den Innenraum kann das Spray eingesetzt werden, um den Kunststoff des Armaturenbretts zu pflegen.

Meguiars Ultimate Quik Detailer

Über den großen Teich findet der Ultimate Quik Detailer (Inhalt: 709 ml) von Meguiars seinen Weg zu den Käufer:innen. Farbtiefe und Lackglanz verspricht das Spray wieder herzustellen. Ebenso entfernt es laut Hersteller schnell Vogelkot, bevor es zu Verätzungen am Lack des Fahrzeugs kommt.

Wie benutzt man Detailer?

Gerne werden Detailer nach der Fahrzeugwäsche oder vor einem Autotreffen genutzt. Eine einfache Anwendung zeichnet die Pflegemittelchen dabei aus. Die zu reinigende Oberfläche am Fahrzeug wird mithilfe des Sprays ausreichend benetzt. Damit das Mittel die Schmutzpartikel zur Genüge umschließen kann, sollte man einen kurzen Moment mit dem Säubern warten. Mithilfe eines Mikrofasertuchs wird der Sprühfilm einfach abgewischt. Das zusätzliche Abspülen mit Wasser ist nicht nötig. Das Ergebnis sollte ein glänzendes Finish der gereinigten Oberfläche sein. Viele Detailer sorgen zusätzlich für eine leichte Versiegelung und greifen auch vorhandene Versiegelungen oder Polituren nicht an. Auch glänzen manche Produkte mit zusätzlichen Funktionen, beispielsweise einem UV-Schutz oder einem Wachsanteil für ein noch besseres Ergebnis.