Der neue Rolls-Royce Ghost Black Badge (2022) markiert bei den Brit:innen die dunkle Seite der Pracht. Ob die Qualitäten über den aufwendigen Lack hinausgehen, klärt eine erste Testfahrt!

Der neue Rolls-Royce Ghost Black Badge (2022) soll auf der ersten Testfahrt beweisen, dass die Zeiten, in denen ein Rolls-Royce nur was für ältere Herrschaften mit dicken Konten waren, schon lange vorbei sind. Spätestens seit es den Ghost und natürlich den Cullinan gibt und seit die Milliardär:innen in China und Amerika immer jünger werden, sinkt auch das Durchschnittsalter der erlauchten Kundschaft in Goodwood und der Geschmack unterliegt einem dramatischen Wandel. Darauf haben die feinen Brit:innen vor sechs Jahren nach langem Ringen mit dem Label "Black Badge" reagiert. Denn bevor die Vielzahler:innen ihr gutes Geld zu halbseidenen Tunern tragen und dort Gefahr laufen, die Grenzen des guten Geschmacks zu überschreiten, kuratieren sie in Goodwood lieber die Extrawünsche selbst, bündeln die Favoriten und rücken die Autos freiwillig auf die dunkle Seite der Pracht – und streichen den Aufpreis selber ein. Und zwar mit Erfolg: Schließlich kam die Sprit of Ecstasy mit dem düsteren Teint zuletzt auf einen Verkaufsanteil von 27 Prozent. Kein Wunder also, dass Rolls-Royce nicht lange fackelt und den Ghost nur ein gutes Jahr nach der Premiere der zweiten Generation wieder zum Liebling der luxuriösen Schwarzfahrer:innen aufrüstet. Natürlich hat auch dieser Grenzgang seinen Preis. Denn für weniger als 70.000 Euro ist die Schwarzmalerei nicht zu haben, so dass am Ende mindestens 359.380 Euro (Stand: April 2022) auf der Rechnung stehen – immerhin dann schon mit Steuern. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Rolls-Royce Ghost (2020): Preis & Black Badge Das kostet der neue Ghost

Der Rolls-Royce Spectre (2023) im Video:

Erste Testfahrt im neuen Rolls-Royce Ghost Black Badge (2022)

Dafür gibt ein mystisches Schwarz dem neuen Rolls-Royce Ghost Black Badge (2022) auf der ersten Testfahrt einen buchstäblich düsteren Anstrich, der perfekt in protzige Rapper-Videos, Mafia-Filme oder einfach zu Reichen passt, die wenig Wert legen auf Tradition und Herkunft. Nicht nur die Bleche saugen so förmlich das Licht auf. Sondern auch die allermeisten Zierteile, die sonst aus Chrom sind und einen selbst an nebelgrauen Tagen zur Sonnenbrille greifen lassen, sind jetzt schwarz gehalten. Das gilt für das Markenlogo und auf Wunsch die Einfassung der Fenster genauso wie für die spektakulären Felgen aus Karbon und geschmiedetem Aluminium oder den den tempelgleichen Kühlergrill. Selbst Emily herself hat ein schwarzes Nichts um ihren wohl proportionierten Körper geschlungen. Die schwarze Seele der Entwickler:innen kommt auch im Innenraum ans Licht: Wo man sonst in Lack und Leder schwelgt und bisweilen mehr helles Holz sieht als in einem Londoner Herrenzimmer, tragen die Furniere nun eine Deckschickt aus dunklem Bolivar, bevor sie mit aus Karbon gewebten Blättern und einem Rautenmuster aus metallbeschichteten Fäden belegt, lackiert und poliert werden. Und natürlich haben sie wieder jene liegende Acht als Zeichen der Unendlichkeit ins Leder gestickt, mit der die Brit:innen daran erinnern wollen, dass die Black Badge-Kundschaft keine Grenzen akzeptiert und deshalb unendliche Möglichkeiten hat. Zwar ist das Black Badge vor allem ein Design-Statement und wenn es für den Aufpreis einer respektablen Limousine nur ein bisschen dunklen Zierrat gäbe, würde das bei Rolls-Royce weder wundern noch stören. Doch auch in Goodwood haben die Ingenieur:innen ihren Stolz und wollen die Schwarzmalerei nicht allein dem Design überlassen.

Neuheiten Rolls-Royce Phantom Facelift (2023): Preis Der Phantom rollt aufs Facelift zu

Nahbares Fahrgefühl im Ghost Black Badge

Deshalb haben sie ein wenig am Fahrwerk des neuen Rolls-Royce Ghost Black Badge (2022) gefeilt, die Lenkung direkter abgestimmt und die Automatik so programmiert, dass sie auf Wunsch auch über die erste Testfahrt hinaus später hoch und früher herunterschaltet. Während sie ihre acht Gänge sonst wie von Geisterhand wechselt, spürt man jetzt ganz fern und sanft tatsächlich so etwas wie einen Schaltruck. Außerdem haben die Ingenieur:innen noch einmal Hand an den gewaltigen V12-Motor gelegt und einen Hauch mehr Power aus dem Triebwerk gekitzelt: Statt auch nicht gerade ärmlicher 571 PS (420 kW) leistet der 6,75 Liter im Ghost dann 600 PS (441 kW) und kommt auf 900 statt 850 Newtonmeter. Zudem materialisiert sich der sonst ein wenig ätherische Ghost, wird greifbarer und gegenwärtiger. Er schärft die Sinne, spannt die Muskeln an, reagiert feinfühliger aufs Gas und zeigt beim Bremsen ein bisschen mehr Zähne. Entsprechend flott geht die Wuchtbrumme: Sie beschleunigt in deutlich weniger als fünf Sekunden von 0 auf 100 und erreicht derart mühelos die 250 km/h, dass man sogar ein bisschen mehr Fracksausen zutrauen würde. Aber ganz so wild treiben es die Brit:innen dann eben doch nicht. Zwar hat Rolls-Royce für den Black Badge einen eigenen Schwarzton angerührt, der aufwändiger lackiert und länger poliert wird als alle anderen Farben und deshalb in einer unvergleichlichen Tiefe glänzt. Nicht umsonst werden 45 Kilo Lack aufgetragen und die gesamte Prozedur dauert konkurrenzlose fünf Stunden. Doch weil in Goodwood alles möglich ist und weil nicht jede:r die schwarze Seele ganz so demonstrativ nach außen kehren will, gibt es den Black Badge auch in allen 44.000 anderen Farben des Rolls-Royce-Regenbogens. Alles nur eine Frage des Preises.

Weiterlesen: