Das bewegte Empire

Beim Test im Rückspiegel widmen wir uns vergangenen Exoten und Ikonen, welche die AUTO ZEITUNG durch die knallharte Testmangel genommen hat. Dieses Mal: der Daimler Super Eight von 2006.

Test im Rückspiegel: Daimler Super Eight der teuerste Jaguar anno 2006

Der teuerste, luxuriöseste und britischste aller Jaguar heißt Daimler Super Eight. Er verbindet sehr feinen Wohnkomfort mit sehr sportlichen Fahrleistungen. Erlesenes Leder mit exakt verarbeiteten Kedernähten, Wallnusswurzelholz-Applikationen mit handgearbeiteten Buchsbaum-Intarsien und flauschige Hochflor-Teppiche – das klingt nach einer Homestory bei den Royals und ist es beinahe auch. Denn die Angehörigen des britischen Königshauses schätzen den gehobenen englischen Wohnstil auch unterwegs: in einem Daimler Super Eight. Die deutsche Bezeichnung für das englische Auto geht auf einen Handel zurück, mit dem Gottlieb Daimler 1897 den Vertrieb seiner Motoren in Großbritannien startete. Daraus entstand die Marke Daimler, die nach wechselvoller Geschichte seit 1960 im Besitz von Jaguar ist und seither für Super-Luxusmodelle steht.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Rolls-Royce Cullinan Black Badge (2019):

Genussvolles Reisen dank 395 Kompressor-PS

Nüchtern betrachtet handelt es sich bei dem 114.500 Euro teuren und nahezu komplett ausgestatteten Daimler Super Eight um eine besonders edle Version des Jaguar XJ8 mit langem Radstand (LWB), kombiniert mit dem 395 PS (291 kW) starken Kompressor-V8 aus dem XJR. Die in cremigem Leder gekleideten, sehr bequemen Einzelsitze hinten, der verschwenderische Beinraum und die DVD-Entertainment-Anlage (4065 Euro) im Fond machen den Super Eight zu einer erstklassigen Chauffeurs-Limousine, in der man jede noch so lange Reise genussvoll hinnimmt. Dazu tragen auch der niedrige Geräuschpegel und die feinfühlig ansprechende Federung bei. Lediglich bei langsamer Fahrt nimmt das Fahrwerk des Jaguar Querfugen etwas hölzern. Wechselt man von den Fond-Clubsesseln hinter das handschmeichelnde Holzlenkrad, kommt ebenfalls Freude auf. Wegen der leichten Alukarosserie beschleunigen die 395 Kompressor-PS den Daimler stets sehr druckvoll. Trotz seiner Länge von 5,22 m lässt sich der Super Eight dank der präzisen Lenkung erstaunlich flott ums Eck dirigieren – sofern es keinen Protest aus dem Fondabteil gibt.

Technische Daten des Daimler Super Eight