Dacia schickt den Duster in die Wüste

Der Soul of Dakar ist zudem mit dem gesamten, aktuell verfügbaren Sortiment an YouClip-Zubehör ausgestattet. Gemeint sind damit flexibel montier- und entfernbare Haken und Halter, etwa fürs Telefon, für Getränke oder fürs Tablet, sowohl im Cockpit als auch auf Höhe der zweiten Sitzreihe.

Dacia will bei der Rallye Dakar 2025 antreten und hat zu dieser Gelegenheit ein Sondermodell auf seine vier Räder gestellt: den Dacia Duster Soul of Dakar.

Stabile Unterfahr-Schutzelemente an Front und Heck, ein massiver Dachgepäckträger und eine auffällige Lackierung: Der Dacia Duster Soul of Dakar weckt die Lust auf ungefilterte Offroad-Passagen. Der Werbeträger für Dacias Teilnahme der Rallye Dakar 2025 bleibt aber ein Einzelstück.

Leslie & Cars fährt den Dacia Duster (2024) im Video:

Der Dacia Duster Soul of Dakar bleibt ein Einzelstück

Die technische Basis des rund 4,3 m langen Dacia Duster Soul of Dakar stellt der TCe 130 4x4, der einzige Allradler im Baureihen-Sortiment. Hierbei wird ein 1,2-l-Dreizylinder-Turbobenziner von einem 48-V-Mildhybrid-System unterstützt und kommt auf eine Leistung von 131 PS (96 kW) und ein Drehmoment von 230 Nm. Den Kraftschluss stellt ein Sechsgang-Schaltgetriebe her. Verschiedene Fahrprogramme sollen die Traktion auf schwierigem Untergrund erhöhen. Wer nun schon im Online-Banking den Kontostand prüfen möchte, um sich das Sondermodell zuzulegen, sieht sich leider enttäuscht. Der in Mailand vorgestellte Soul of Dakar ist und bleibt ein Einzelstück.