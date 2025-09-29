close
Alle Infos zum Dacia Duster

Dacia Duster Pick-up: Bei rumänischen Dacia-Händlern erhältlich

Max Grigo Redakteur

Der Dacia Duster ist ein pragmatisches Auto? Stimmt, aber da geht noch mehr: In Zusammenarbeit mit dem rumänischen Karosseriebauer Romturingia bringt der Budget-Hersteller den Bestseller mit Mini-Ladefläche als Pick-up – wenn auch leider vorerst nur auf dem Heimatmarkt.
Der Dacia Duster Pick-up steht auf sandigem Untergrund, zwei Handwerker begutachten einen Werkzeugkoffer auf der Ladefläche.
Dacia Duster Pick-up Foto: Dacia
 

Dacia Duster kommt als Pick-up zu offiziellen Händlern

Sieht auf den ersten Blick aus wie ein skurriles Rendering, aber ist so real wie jeder Bigster oder Sandero auf der Straße: der Dacia Duster Pick-up. Und interessanterweise handelt es sich beim obigen Kompakt-SUV mit Mini-Ladefläche nicht einmal ein Einzelstück aus einer osteuropäischen Hinterhofschmiede, sondern um eine Variante, die Dacia höchstselbst in Zusammenarbeit mit dem rumänischen Karosseriebauer Romturingia anbietet. Ab 25.983 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer ist der Hingucker ab September 2025 bestellbar – allerdings vorerst ausschließlich in Rumänien. Damit ist er in der Basis erheblich teurer als das SUV, das ab 18.800 Euro erhältlich ist (inklusive Mehrwertsteuer, Stand: Januar 2024). Der Pick-up steht jedoch auch nicht in der "Essential"-Basisausstattung und nur mit den gehobenen Hybrid 140- und Mild-Hybrid 130 4x4-Motorisierungen zur Verfügung, was den Preisunterschied relativiert.

In den Außenmaßen bleibt der Pick-up im Vergleich zum Dacia Duster-Standardmodell mit geschlossenem Heck unverändert: 4345 mm in der Länge, 1813 mm in der Breite und 1656 mm in der Höhe. Die Ladefläche misst genau einen Meter in der Breite und 1,05 m in der Länge, als Nutzlast gibt Dacia 430 kg an. Eine Besonderheit des Pick-up findet sich derweil im Fond: Statt der standardmäßigen drei Sitzplätze sind hier lediglich zwei Sitze an Bord, die durch eine Mittelarmlehne getrennt werden. Wenn er auch vorerst nur in Rumänien in den Verkauf geht, wäre es durchaus vorstellbar, dass der Dacia Duster Pick-up bei einem Erfolg auch auf weiteren Märkten eine Chance bekommt – schließlich ist der Entwicklungsaufwand bereits investiert.
