Alle Infos zum Cupra Raval

Cupra Raval: Erste Details zum elektrischen Kleinwagen enthüllt

Alexander Koch Chefredakteur Digital

Mit einer getarnten Vorserienversion des Cupra Raval gibt die spanische Marke einen ersten Ausblick auf ihr kommendes City-Stromer-Modell. Der Marktstart ist für 2026 angesetzt.
Der Cupra Raval (2026) als Erlkönig stehend von schräg vorne fotografiert.
Hinter dem Raval steht ein Modell, das ab 2026 als Teil der neuen, leicht zugänglichen Elektro-Offensive des Volkswagen-Konzerns auf den Markt kommen soll. Foto: Cupra

Kurz vor der IAA 2025 gewährt Cupra einen ersten Blick auf den künftigen Raval – wenn auch nur unter Camouflage. Die getarnte Serienversion des neuen Elektro-Kleinwagens fuhr noch vor Messestart in München ins Rampenlicht. Auffällig: Die spezielle Folierung nimmt Bezug auf das namensgebende Viertel El Raval in Barcelona und unterstreicht den urbanen Charakter des Fahrzeugs.
Die Studie Cupra Urban Rebel (2021) im Video:

 
 

Cupra Raval (2026): Elektro-Kleinwagen feiert Tarnauftritt vor der IAA 2025

Hinter dem Raval steht ein Modell, das ab 2026 als Teil der neuen, leicht zugänglichen Elektro-Offensive des Volkswagen-Konzerns auf den Markt kommen soll. Entwickelt auf der MEB+-Plattform verspricht der nur gut vier Meter kurze Cupra nicht nur Kompaktheit für die Stadt, sondern mit Frontantrieb und sportlichem Fahrwerk auch Fahrspaß abseits bloßer Zweckmäßigkeit. Die Produktion startet noch 2025 bald in Martorell, parallel läuft dort auch das Schwestermodell VW ID. Polo vom Band.

Neben verschiedenen Batterie- und Leistungsvarianten wartet der Raval auch mit der Topversion VZ auf, die sich mit 166 kW (225 PS), Sportfahrwerk und Differential nochmals abhebt. Insgesamt folgt Cupra mit dem Raval weiter seiner markentypischen Strategie, emotionale, fahrerorientierte Elektroautos jenseits der Konventionen bauen zu wollen – nun erstmals im Segment der Kleinwagen. Hier gibt es alle bereits bekannten Details und weitere Bilder zum Cupra Raval!
