Mcchip-DKR bietet für den Cupra Ateca eine Leistungssteigerung von bis zu 174 PS an. >> Mehr zum Thema Tuning

Die Tuningschmiede Mcchip-DKR bietet für den Cupra Ateca eine satte PS-Kur an. Die Leistungsstteigerung ist in vier Stufen unterteilt und holt aus dem Spanier in der Spitze 475 PS heraus!

Mcchip-DKR, der Tuner aus Mechernich bei Köln, hat seit Dezember 2019 Tuning-Upgrades für den Cupra Ateca im Programm. Serienmäßig erreicht der zwei Liter große Vierzylinder-Direkteinspritzer eine Serienleistung von 300 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment. Mit einem reinen Software-Tuning für 999 Euro (Stage 1) erhöht Mcchip-DKR die Leistung auf 350 PS und 440 Newtonmeter. Auch die Höchstgeschwindigkeit steigt dadurch um 30 auf 275 km/h. Wer noch mehr aus seinem Cupra Ateca herausholen möchte, dem stehen auch noch Stage 2 bis Stage 4 als Tuning-Paket zur Auswahl. Mehr zum Thema: Cupra-Tuning von JE Design

Neuheiten Cupra Ateca (2018): Preis & Motor Das kostet der 300-PS-Ateca

Cupra Ateca im Video:

Mcchip-DKR: Tuning für den Cupra Ateca