Zugegeben, belastbare Hinweise auf ein Corvette SUV existieren nicht. Doch in einer Zeit, in der nie für möglich erschienene SUV aus dem Hause Lamborghini, Aston Martin oder Bentley um schwerreiche Kunden buhlen, fällt die gedankliche Transferleistung von Corvette C8 zu SUV nicht wirklich schwer. Zumal die Vette aus dem Mutterland der SUV stammt. Das muss sich auch Youtuber und Autodesigner "TheSketchMonkey" gedacht haben, der das Corvette SUV für seinen Kanal auf das virtuelle Zeichenbrett gezaubert hat. Was auffällt? Dass die Vette als SUV gewisse Ähnlichkeiten zu einem Lamborghini Urus hat, der bekanntermaßen recht erfolgreich ist. Was das Corvette SUV noch auszeichnet, erklärt "TheSketchMonkey" im Video unten. Im Video oben zeigt die AUTO ZEITUNG die reale Corvette, Generation C8. Mehr zum Thema: Die Corvette C8 im Vergleich

Corvette SUV im "TheSketchMonkey"-Video: