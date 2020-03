Um die Verbreitung des Coronavirus so gut es geht einzudämmen und uns natürlich auch selber zu schützen, sollten wir derzeit auch im Auto verstärkt auf die Hygiene achten. Die Mittel dazu finden sich in jedem gut sortierten Haushalt, der Arbeitsaufwand hält sich ebenfalls in Grenzen. Wie Autofahrer ihren Wagen jetzt richtig reinigen und desinfizieren, erklärt die AUTO ZEITUNG im Video!

Ratgeber Coronavirus: Auto richtig reinigen & desinfizieren So das Auto frei von Coronaviren halten