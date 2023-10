Citroën vergünstigt den Großteil seiner aktuellen Modelle und will künftig Interessierte am untersten Preissegment ansprechen.

Citroën nimmt eine Kurskorrektur vor: Um bis zu 6000 Euro reduzierte Preise auf die meisten bestehenden Modelle sollen neue Kundengruppen ansprechen. So sagt die Stellantis-Marke sogar Budget-König Dacia den Kampf an!

Eine Marke für die breite Masse ist Citroën schon lange, seit September 2023 geht man jedoch einen noch konsequenteren Weg und möchte mit teils drastisch reduzierten Preisen neue Kundschaft für sich gewinnen. Die Preissenkung betrifft alle Serienmodelle außer die Vans Citroën Berlingo und Citroën Spacetourer sowie deren Derivate. Mit 6000 Euro fällt die Reduktion beim Kompakt-SUV Citroën C5 Aircross am größten aus, ihn gibt es nun ab 24.690 Euro. Am moderatesten ist die Senkung beim Citroën ë-C4 X, dessen Preis um 1550 Euro sinkt. Der Kleinwagen Citroën C3 ist am günstigsten und reduziert sich um 2450 Euro auf 12.690 Euro – damit bewegt er sich in Richtung des vergleichbaren Dacia Sandero, den es ab 11.300 Euro gibt. Zum Vergleich: Die Kleinwagen Hyundai i20 und VW Polo stehen ab 18.900 Euro und 21.590 Euro (Alle Preise Stand: Oktober 2023) in der Preisliste. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars fährt den Dacia Duster (2022) im Video:

Citroën reduziert die Preise massiv

Erreichen will Citroën diese signifikanten Preissenkungen durch eine neue Vertriebsstrategie und ein neues System an Ausstattungslinien. Anstatt fünf Ausstattungsniveaus gibt es ab sofort nur noch drei, die jeweils bis zu fünf Optionspakete bieten. Das erleichtert laut der Stellantis-Marke die Produktion und das Lagermanagement. Außerdem schränke man durch die neue Preispolitik die Rabatte bei einzelne Händler ein, was für mehr Transparenz bei der Kundschaft sorgen soll. Citroën Deutschland-Chef Patrick Dinger: "Die aktuelle Preisspirale dreht sich immer weiter nach oben – es wird Zeit, diesen Trend umzukehren und wieder mehr Menschen Zugang zu bezahlbarer Mobilität zu ermöglichen".

Citroëns Preissenkungen im Überblick (Tabelle)

Modell Segment Preisreduktion Neuer Preis C3 Kleinwagen 2450 € 12.690 € C3 Aircross City-SUV 4170 € 18.890 € C4 Kompaktklasse 5520 € 19.490 € ë-C4 elektrische Kompaktklasse 1950 € 35.590 € C4 X Kompaktklasse 5120 € 19.890 € ë-C4 X elektrische Kompaktklasse 1550 € 35.990 € C5 Aircross Mittelklasse-SUV 6000 € 24.690 € C5 X Mittelklasse 5360 € 32.490 €