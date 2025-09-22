Citroën verspricht, seine Elektromodelle mit dem ë-C3 für alle zugänglicher zu machen. Oder zumindest für eine breite Masse, denn die Franzos:innen haben ihren kompakten Kassenschlager um eine neue Einstiegsvariante nach unten hin erweitert. Mit einem Einstiegspreis von 19.990 Euro für den ë-C3 und 19.490 Euro für den ë-C3 Van positioniert sich das elektrische Basismodell mit dem Namenszusatz "Standard Range" unweit über dem Verbrenner-Einstieg des C3 mit 15.990 Euro und unterhalb des bisherigen E-Einstiegs ab 23.300 Euro. Gleichzeitig positioniert sich der ë-C3 Standard Range nur knapp über dem C3 Aircross, der als Verbrenner ab 18.890 Euro verfügbar ist (Stand: September 2025).

Der Citroën ë-C3 (2024) im Video:

Der Citroën ë-C3 bietet als Standard Range eine Reichweite von 200 km

Bis auf die Reichweite von 200 km (WLTP) nennt der Hersteller noch keine Daten zur Citroën ë-C3-Einstiegsvariante Standard Range. Wir gehen aber davon aus, dass es auch bei der Einstiegsvariante beim 83 kW (113 PS) starken Elektromotor bleiben wird, den auch der bisherige ë-C3 inne trägt (hier geht es zum ausführlichen Artikel des Citroën ë-C3). Anstelle des 44 kWh großen Batteriepaketes aus dem bislang verfügbaren Long Range wird der Standard Range dann von einem deutlich kleineren Pendant mit Energie versorgt werden.