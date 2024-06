Ein Unikat wie aus dem Bilderbuch

Unser Fazit

Der Maybach Exelero ist ein Unikat wie er im Buche steht. Er ist ein Beweis dafür, was entstehen kann, wenn weder an Geld noch an Zeit gespart wird, um ein Fahrzeug der Extraklasse auf die "Reifen zu stellen". Schade, dass Maybach den roten Zaheln zum Opfer fiel. Umso schöner ist es, dass der Exelero mittlerweile in einem Museum von der breiten Masse bestaunt werden darf. Denn um in einer Tiefgarage versteckt und gelagert zu werden, ist dieses Schmuckstück viel zu schade!