Hondas Designstudie "Augmented Driving Concept" wird es wohl kaum in die Serieproduktion schaffen.

Mit dem Elektro-SUV Fisker Ocean wird ein Rivale des Tesla Model Y auf der CES in Las Vegas präsentiert.

Auch 2020 präsentieren Hersteller und Zulieferer der Automobilbranche ihre Neuheiten auf der CES in Las Vegas. >> Mehr zum Thema Messen

Die diesjährige Consumer Electronics Show, kurz CES 2020, findet vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas, im US-Bundesstaat Nevada, statt. Die Besucher erwarten zahlreiche Highlights der Digitalisierung rund ums Auto!

Wenn die Consumer Electronics Show (CES 2020) in Las Vegas vom 7. bis zum 10. Januar ihre Pforten öffnet, sind praktisch alle großen Technologieunternehmen der Welt mit dabei. Während es klassische Automobilausstellungen zunehmend schwer haben, gewinnen Elektronik- und Technologiemessen wie die CES für die Autoindustrie an Bedeutung. So nutzen zahlreiche Hersteller und Zulieferer den Auftritt auf der Elektronik-Messe, um spannende Neuheiten und Mobilitätslösungen der Zukunft zu präsentieren. 2020 sollen nach Angaben des Veranstalters insgesamt rund 4500 Unternehmen aus verschiedenen Sektoren ihre neuesten Innovationen und Ideen vorstellen. Erwartet werden mehr als 170.000 Besucher aus 160 Ländern. Neben neuen Fahrzeugtechnologien werden auch die Themen Künstliche Intelligenz, Automatisiertes Fahren, Robotik und Cybersicherheit im Fokus der CES 2020 stehen. Mehr zum Thema: CES Las Vegas 2020

Elektroauto Fisker Ocean (2022): Neue Fotos vom E-SUV Fisker zeigt das E-SUV Ocean

Mercedes Vision EQS im Video:

Diese Neuheiten erwarten uns auf der CES Las Vegas 2020