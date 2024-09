Carrera überrascht mit Rennbahn ohne Schienen

Eine Carrera-Bahn ohne Schienen oder klassische Fernbedienung? Gibt es! Auf der Gamescom 2024 hatten wir die Gelegenheit, die neue Carrera Hybrid, gesteuert per App, auszuprobieren – und hier sind unsere Eindrücke.

Carrera Hybrid bringt frischen Wind in die Welt der Rennbahnen und verbindet nostalgischen Fahrspaß mit moderner Technik. Anstelle der klassischen Kunststoffplatten mit Metallschienen kommen beim neuen Konzept dünnere Bahnelemente zum Einsatz, auf denen kleinere, akkubetriebene Autos fahren können. Spieler:innen steuern die Modelle kabellos über eine Smartphone-App, die die traditionelle Fernbedienung ersetzt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Wir bauen die Lego G-Klasse mit über 2800 Teilen im Video:​

Preis: Carrera Hybrid-Set ab 149,99 Euro

Die Carrera Hybrid-Bahn ist ab November 2024 erhältlich und bereits vorbestellbar. Es gibt zwei Starter-Sets: das Carrera "Speedway-to-Hell"-Set umfasst zwei Porsche 911 GT3 R in "Acid Green" und "Speed Yellow" sowie 15 Streckenteile, darunter Geraden, Kurven und eine Start-/Zielgerade. Der Preis für das Set liegt bei 149,99 Euro. Zudem gibt es die "Carrera Devil Drivers"-Box mit denselben Autos in den Farben "Black Devil" und "Red Devil" zum gleichen Preis. Zusätzliche Fahrzeuge in weiteren Farben, allerdings alles Porsche 911 GT3 R, sind für 49,99 Euro im offiziellen Carrera-Shop erhältlich. Zusatz-Sets mit weiteren Streckenteilen gibt es ebenfalls für 49,99 Euro in den Ausführungen "Track Pack 1" mit zwei Rechts- und zwei Linkskurven sowie sechs geraden Streckenteilen und "Track Pack Speed" mit acht Geraden.



Neuer Schwung für Carrera: Das Hybrid-Konzept

Trotz des neuen Konzepts der Carrera-Bahn bleibt der kreative Zusammenbau der Strecken erhalten. Die Smartphone-App bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten und Rennmodi, die das Spielerlebnis vielfältig gestalten. Die intuitive Steuerung funktioniert durch das Neigen des Geräts. Bis zu 16 Spieler:innen können lokal gegeneinander antreten, während im freien Modus sogar 30 Fahrer:innen teilnehmen können. Wer lieber beim klassischen Carrera-Erlebnis bleiben möchte, dem können wir das Carrera Go!!! Max Performance Formel 1 Rennbahn-Set empfehlen.



Künstliche Intelligenz für mehr Fahrspaß

Beim Rennablauf auf der Carrera Hybrid spielt künstliche Intelligenz (KI) eine zentrale Rolle: Sie berechnet nicht nur realistische Rennparameter, sondern sorgt auch dafür, dass die Autos automatisch in der Spur bleiben, wenn sie in den Bereich der Bande kommen. Bei einer ersten Testrunde bot uns die neue Technik trotz KI-Unterstützung ein herausforderndes Rennerlebnis. Das Rennen läfut dabei gefühlt weniger hektisch ab als bei traditionellen Carrera-Bahnen und bietet eine spannende Dynamik. Die Mischung aus traditionellem Fahrspaß und moderner Technik scheint gelungen.

Auch interessant:

Akku und Aufladung: Schnell wieder einsatzbereit

Die Akkulaufzeit der Carrera Hybrid-Autos beträgt etwa 30 min, und die Aufladung erfolgt über einen USB-C-Port direkt am Fahrzeug. Innerhalb von 20 min sind die Batterien wieder vollständig aufgeladen.