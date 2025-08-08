Mit dem Bugatti Brouillard (2025) hat sich der Hersteller aus Molsheim erneut selbst übertroffen. Das unverkäufliche Einzelstück markiert den Beginn einer hochexklusiven Modellserie.

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Technisch basieren alle Einzelstücke auf bestehenden Bugatti-Antrieben und -Chassis, erhalten jedoch eine komplett individuelle Karosseriestruktur sowie ein personalisiertes Interieur.

Das Programme Solitaire knüpft an die historische Karosseriebautradition von Bugatti an, Fahrzeuge auf Wunsch zu konstruieren, und fertigt jährlich maximal zwei Einzelstücke.

Inspirationsvorlage und Namensgeber ist Brouillard, das Lieblingspferd des Firmengründers Ettore Bugatti, das auch im Schaltknauf des Hypercars verewigt wurde.

Technisch basiert der Brouillard auf dem Bugatti Mistral und verfügt daher ebenfalls über den 1600 PS (1177 kW) starken W16-Quadturbo im Heck.

Bugatti hat ein neues, exklusives Modell auf die Räder gestellt: den Bugatti Brouillard (2025). Das Einzelstück ist das erste Modell des sogenannten "Programme Solitaire", einer Modellserie, die gemeinsam mit der Klientel von Bugatti eine Reihe von Einzelstücken ins Leben rufen wird. Das luxuriöse Coupé ist eine Hommage an das Lieblingspferd des Firmengründers Ettore Bugatti und kombiniert die 1600 PS (1177 kW) starke W16-Motorisierung aus dem Bugatti Mistral mit einer komplett neu gestalteter Karosserie und einem individuellen Innenraum.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Ferrari 296 Speciale (2025) im Video:

Mit dem Bugatti Brouillard setzt der Hersteller optisch wie technisch ein Ausrufezeichen

Optisch setzt der Bugatti Brouillard (2025) konsequent auf fließende, muskulös modellierte Flächen, die laut Hersteller an die Anatomie eines trainierten Vollblutpferdes erinnern sollen. Die Karosserie wirkt wie aus einem Guss – mit organischen Übergängen und ohne scharfe Kanten. Aerodynamische Funktionsbauteile sind nahtlos integriert: Der feststehende Ducktail-Heckspoiler stabilisiert das Fahrzeug bei hohen Geschwindigkeiten, während gezielt platzierte Lufteinlässe und -kanäle den Luftstrom zu den Kühlern optimieren und den Luftwiderstand minimieren. Im Diffusor am Heck ist die Abgasanlage neu angeordnet, um die Strömungseffizienz weiter zu steigern und zugleich die Eleganz der Silhouette zu erhalten.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Der Brouillard markiert den Beginn des hochexklusiven Programme Solitaire

Im Innenraum kombiniert Bugatti maßgefertigte Stoffe mit klassischem Tartan-Muster und grün getöntem Sichtcarbon, ergänzt durch aufwendig gefräste Aluminiumkomponenten. Ein besonderes Detail ist der Schalthebel des Bugatti Brouillard (2025): Aus einem einzigen Aluminiumblock gefertigt, beherbergt der Schalthebel eine Glaseinlage mit einer handgefertigten Miniaturskulptur des Pferdes Brouillard von Ettore Bugatti, einem der Firmengründer der Marke.

Das Programme Solitaire knüpft an die historische Karosseriebautradition von Bugatti an, Fahrzeuge auf Wunsch zu konstruieren, und fertigt jährlich maximal zwei Einzelstücke. Technisch basieren alle Einzelstücke auf bestehenden Bugatti-Antrieben und -Chassis, erhalten jedoch eine komplett individuelle Karosseriestruktur sowie ein personalisiertes Interieur.