Bugatti Brouillard (2025): Exklusives Einzelstück vorgestellt

Lukas Bädorf Redakteur

Mit dem Bugatti Brouillard (2025) hat sich der Hersteller aus Molsheim erneut selbst übertroffen. Das unverkäufliche Einzelstück markiert den Beginn einer hochexklusiven Modellserie.

Blick von schräg vorne auf den Bugatti Brouillard (2025).
Bugatti Brouillard (2025)

Der Bugatti Brouillard ist das neueste Zuchtpferd im Rennstall von Bugatti.

Foto: Bugatti
Erhöhter Blick von schräg hinten auf den Bugatti Brouillard (2025).
Bugatti Brouillard (2025)

Er markiert den Beginn einer neuen und hochexklusiven Modellserie, dem "Programme Solitaire".

Foto: Bugatti
Blick von der Seite auf den Bugatti Brouillard (2025).
Bugatti Brouillard (2025)

Technisch basiert der Brouillard auf dem Bugatti Mistral und verfügt daher ebenfalls über den 1600 PS (1177 kW) starken W16-Quadturbo im Heck.

Foto: Bugatti
Blick auf den Schaltknauf im Innenraum des Bugatti Brouillard (2025).
Bugatti Brouillard (2025)

Inspirationsvorlage und Namensgeber ist Brouillard, das Lieblingspferd des Firmengründers Ettore Bugatti, das auch im Schaltknauf des Hypercars verewigt wurde.

Foto: Bugatti
Blick von schräg hinten auf den Bugatti Brouillard (2025).
Bugatti Brouillard (2025)

Das Programme Solitaire knüpft an die historische Karosseriebautradition von Bugatti an, Fahrzeuge auf Wunsch zu konstruieren, und fertigt jährlich maximal zwei Einzelstücke.

Foto: Bugatti
Blick von schräg vorne auf den Bugatti Brouillard (2025).
Bugatti Brouillard (2025)

Technisch basieren alle Einzelstücke auf bestehenden Bugatti-Antrieben und -Chassis, erhalten jedoch eine komplett individuelle Karosseriestruktur sowie ein personalisiertes Interieur.

Foto: Bugatti

Bugatti hat ein neues, exklusives Modell auf die Räder gestellt: den Bugatti Brouillard (2025). Das Einzelstück ist das erste Modell des sogenannten "Programme Solitaire", einer Modellserie, die gemeinsam mit der Klientel von Bugatti eine Reihe von Einzelstücken ins Leben rufen wird. Das luxuriöse Coupé ist eine Hommage an das Lieblingspferd des Firmengründers Ettore Bugatti und kombiniert die 1600 PS (1177 kW) starke W16-Motorisierung aus dem Bugatti Mistral mit einer komplett neu gestalteter Karosserie und einem individuellen Innenraum.
Der Ferrari 296 Speciale (2025) im Video:

 
 

Mit dem Bugatti Brouillard setzt der Hersteller optisch wie technisch ein Ausrufezeichen

Optisch setzt der Bugatti Brouillard (2025) konsequent auf fließende, muskulös modellierte Flächen, die laut Hersteller an die Anatomie eines trainierten Vollblutpferdes erinnern sollen. Die Karosserie wirkt wie aus einem Guss – mit organischen Übergängen und ohne scharfe Kanten. Aerodynamische Funktionsbauteile sind nahtlos integriert: Der feststehende Ducktail-Heckspoiler stabilisiert das Fahrzeug bei hohen Geschwindigkeiten, während gezielt platzierte Lufteinlässe und -kanäle den Luftstrom zu den Kühlern optimieren und den Luftwiderstand minimieren. Im Diffusor am Heck ist die Abgasanlage neu angeordnet, um die Strömungseffizienz weiter zu steigern und zugleich die Eleganz der Silhouette zu erhalten.

Der Brouillard markiert den Beginn des hochexklusiven Programme Solitaire

Im Innenraum kombiniert Bugatti maßgefertigte Stoffe mit klassischem Tartan-Muster und grün getöntem Sichtcarbon, ergänzt durch aufwendig gefräste Aluminiumkomponenten. Ein besonderes Detail ist der Schalthebel des Bugatti Brouillard (2025): Aus einem einzigen Aluminiumblock gefertigt, beherbergt der Schalthebel eine Glaseinlage mit einer handgefertigten Miniaturskulptur des Pferdes Brouillard von Ettore Bugatti, einem der Firmengründer der Marke.

Das Programme Solitaire knüpft an die historische Karosseriebautradition von Bugatti an, Fahrzeuge auf Wunsch zu konstruieren, und fertigt jährlich maximal zwei Einzelstücke. Technisch basieren alle Einzelstücke auf bestehenden Bugatti-Antrieben und -Chassis, erhalten jedoch eine komplett individuelle Karosseriestruktur sowie ein personalisiertes Interieur.

