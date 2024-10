"Mit überlegener Qualität dienen"

Unterwegs mit Christian Mühlhäuser, Vice President North Europe bei Bridgestone. Wir sprechen mit ihm über seine Position, die Chancen der E-Mobilität und den Qualitätsanspruch einer Premium-Marke.

Herr Mühlhäuser, seit Anfang des Jahres haben Sie als Vice President zusätzliche Verantwortung übernommen. Was ändert sich?

Bei Bridgestone ist es unser übergeordnetes Ziel, mit Premiumreifen und Serviceleistungen einen gesellschaftlichen und kundenorientierten Mehrwert zu schaffen. Durch die stärkere Verzahnung können mein Team und ich unsere Services marktorientiert optimieren, um unsere Kunden und Partner im Handel noch wirkungsvoller zu unterstützen.

Christian Mühlhäuser, Vice President Bridgestone North Europe, im AUTO ZEITUNG-Interview

Verändert das Ihre Sicht auf den deutschen Markt?

Der deutsche Reifenmarkt ist und bleibt von größter Bedeutung. Viele deutsche Automobilhersteller vertrauen bei der Erstausrüstung auf unsere Premiumreifen, und unsere Vertriebspartner bauen auf die herausragende Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Selbstverständlich gehören weitere wichtige Märkte zur Region North Europe, die sich durch spezifische Strukturen auszeichnen. Das beeinflusst automatisch die Sichtweise, und das ist gut so. Es geht darum, von den gegenseitigen Stärken zu lernen.

Wie unterscheiden sich die nordischen Märkte von der D-A-CH-Region?

Die Märkte unterscheiden sich zuallererst in den vorherrschenden Witterungsbedingungen und den Anforderungen, die diese an die Bereifung stellen. Unser Anspruch bleibt aber immer gleich: Wir wollen Autofahrer bestmöglich darin unterstützen, auch unter schwierigen Straßen- und Wetterbedingungen ihr Ziel sicherer zu erreichen. Daher bieten wir beispielsweise für die skandinavischen Märkte spezielle Reifenmodelle an, die verstärkt für den Einsatz bei Schnee und Eis ausgelegt sind. Die größte Herausforderung im europäischen Winter ist allerdings Nässe. Deshalb ist unser neuer Bridgestone Blizzak 6 Enliten dahingehend entwickelt, dass er nicht nur bei Schnee und Eis hervorragende Leistung bietet, sondern in der Nass-Performance ebenfalls Spitzenwerte liefert. Damit ist er in der D-A-CH-Region unser neues Highlight für die kalte Jahreszeit.

Beeinflusst der stagnierende Elektroauto-Markt ihr Geschäft?

Wir betrachten die Elektromobilität als essenziell für die Zukunft. Deshalb fokussieren wir uns segmentübergreifend auf die Entwicklung von Premiumreifen, die "EV-ready" sind. Mit dem Einsatz unserer Enliten Technologien unterstützen wir Verbrenner wie Elektrofahrzeuge gleichermaßen und fördern so den Übergang zur E-Mobilität und einer nachhaltigeren Mobilität von morgen.

Wie schätzen Sie den Erfolg von PHEV- und EV-Fahrzeugen mittel- bis langfristig ein? Wird sich die E-Mobilität durchsetzen?

Der Wandel in der Mobilitätsbranche ist von hoher Dynamik geprägt, kann aber aufgrund vieler Faktoren – Stichworte Ladeinfrastruktur oder Reichweite – nicht von heute auf morgen geschehen. Zahlreiche aktuelle PHEV und EV zeichnen sich durch sehr überzeugende Eigenschaften aus, deshalb rechnen wir damit, dass ihre Akzeptanz bei den Endkunden weiter steigen wird und sie mittel- bis langfristig immer mehr genutzt werden.

Halten Sie das politische Verbrenner-Verbot ab 2035 für sinnvoll?

Sogenannte "bold moves", also die hundertprozentige Festlegung auf eine Lösung, sind selten richtig. Wir bei Bridgestone versuchen daher stets, die Kundenbedürfnisse und den Markt als Ganzes zu verstehen. Es ist uns wichtig, bis ins Detail zu gehen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. So halten wir es auch mit unseren Produkten. Denn auf Dauer wird sich Qualität durchsetzen. Was wir brauchen, sind gute, umweltschonende Alternativen – gemessen an ihrer Gesamtbilanz. Ich glaube an eine nachhaltige Mobilität.

Anders als viele Wettbewerber tragen Bridgestone-Produkte für EV bis auf wenige Ausnahmen keine spezielle Kennzeichnung.​

Wir verfolgen die Strategie, Reifen zu entwickeln, die "EV-ready" sind – also sowohl für Verbrenner- als auch Elektrofahrzeuge ideal geeignet sind. Deshalb gibt es keine spezielle Kennzeichnung ausschließlich für Elektrofahrzeuge. Unsere "EV-ready"-Reifen lassen sich aber ganz einfach anhand des Enliten-Schriftzugs auf der Seitenwand erkennen. Das vereinfacht Endkunden die Wahl und verschafft unseren Partnern mehr Flexibilität in der Logistik und am Markt.

Bridgestone ist einer der weltweit größten Reifenpartner der Autoindustrie. Wie wichtig ist das Erstausrüstungsgeschäft für ihr Unternehmen?​

Die Erstausrüstung und die technologische Zusammenarbeit mit führenden Herstellern spielen für Bridgestone eine sehr wichtige Rolle. Unsere renommierten Partner setzen auf die herausragende Sicherheit und die Performance unserer Premiumreifen, um die Leistung ihrer Fahrzeuge optimal auf die Straße zu bringen. Die Ausstattung ihrer neuesten Modelle mit unseren Produkten unterstreicht unser Engagement für wegweisende Entwicklungen und belegt das große Vertrauen in unsere Arbeit als zuverlässiger und leistungsstarker Partner.

Wird die deutsche Autoindustrie in Zukunft noch so relevant sein wie bisher, oder kommen Ihrer Einschätzung nach die Innovationstreiber künftig eher aus China oder den USA?

Viele deutsche Autohersteller sind unsere langjährigen Partner, und gemeinsam gehen wir den Weg in die nachhaltigere Mobilität der Zukunft. Dazu gehört die Entwicklung innovativer und maßgeschneiderter Reifen für neue, zukunftsweisende Fahrzeugmodelle. Wir tragen somit direkt dazu bei, dass die deutsche Automobilindustrie ihre Innovationskraft auch in Zukunft voll ausfahren und im internationalen Wettbewerb erfolgreich bestehen kann.

Chinesische Newcomer treten zunehmend in den Wettbewerb zu etablierten Automarken. Sehen Sie eine ähnliche Entwicklung im Reifenmarkt?​

Der Wettbewerb nimmt auch in der Reifenbranche zu, dennoch überzeugen die etablierten Premiummarken besonders in den sicherheitsrelevanten Eigenschaften – etwa dem Bremsen bei Nässe – weiterhin deutlich.

Wie können Sie dieser Konkurrenz begegnen?

Wir setzen auf unser Premiumversprechen. Das bedeutet, dass wir Reifen produzieren, die auch unter herausfordernden Bedingungen stets eine optimale Performance abliefern. Unser Qualitätsanspruch sorgt für Vertrauen, und unsere Kunden wissen, dass unsere Produkte zuverlässige Leistungen sowie ein Höchstmaß an Sicherheit bieten. Daher werden wir auch in Zukunft höchste Ansprüche an Qualität und Nachhaltigkeit unserer Produkte stellen.

Wie definiert sich für Sie der Premiumanspruch?

Premiumqualität bedeutet für uns, dass Reifen über herausragende Sicherheits- und Leistungseigenschaften verfügen. Dazu gehören optimale Sicherheit mit kurzen Bremswegen und ein Höchstmaß an Kontrolle, eine hohe Laufleistung, eine hohe Kraftstoffeffizienz und ein geringer Verschleiß. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und setzen uns bei jeder neuen Reifengeneration für eine verbesserte Umweltbilanz ein. Diese Eigenschaften vereinen wir in unseren Reifen durch den Einsatz der zukunftsweisenden Enliten-Technologien.

Welche Bedeutung genießt das Statement "Serving Society with Superior Quality" für die Marke Bridgestone?

Diese Leitlinie führt zurück zum Ursprung unseres Unternehmens: Der Gesellschaft mit überlegener Qualität dienen – das ist seit der Gründung von Bridgestone unsere Mission. Dies ist die wichtigste Säule unseres Unternehmens und ein Anspruch, der sich seither nicht geändert hat. Im Gegenteil: Mit den immer PS-stärkeren Fahrzeugmodellen und den neuen Mobilitätskonzepten werden Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Bereifung (als einziger Kontakt zur Fahrbahn) immer essenzieller.

Ein Segment, das in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewinnt, ist das Ersatzgeschäft mit Allseason-Profilen. Sehen Sie hier noch weiteres Potenzial?

Die Marktentwicklung für Ganzjahresreifen ist vermutlich noch nicht ganz abgeschlossen. Die Winter in Deutschland sind in einigen Regionen wärmer und kürzer geworden, auch die Performance von Ganzjahresreifen hat sich verbessert. Die Wahl des richtigen Reifens orientiert sich jedoch immer am individuellen Fahrprofil, und die kompetente Beratung im Fachhandel ist auf jeden Fall empfehlenswert. Autofahrern, die meist Kurzstrecken in schneearmen oder urbanen Gebieten zurücklegen, bieten wir mit dem Bridgestone Turanza All Season 6 Enliten ein leistungsstarkes Premiumprodukt fürs ganze Jahr. Allerdings empfehlen wir für bestmögliche Sicherheit und Performance grundsätzlich saisonale Premiumreifen. Diese Profile sind als Spezialisten präzise auf die besonderen Wetterbedingungen der Jahreszeiten abgestimmt.

Wird sich Bridgestone zukünftig wieder stärker im Motorsport engagieren?

Motorsport auf zwei oder vier Rädern gehört zu unserer Marken-Heritage, und die wollen wir auf jeden Fall fortsetzen.

Gibt es bereits konkrete Pläne, in welche Serie die Marke in den kommenden Jahren einsteigt?

Derzeit prüfen wir die verschiedenen Möglichkeiten genau – und wenn wir der Meinung sind, dass eine Wettbewerbsserie nachhaltig gestaltet ist, ist Motorsport für uns immer interessant. In der Saison 2026/27 steigen wir deshalb als exklusiver Reifenlieferant in die Formel E ein.