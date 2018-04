Nach der Studie ist vor der Serie. Neue Erlkönig-Fotos zeigen den serienreifen, aber noch getarnten Erlkönig des BMW Z4 (G29). Die Studie Concept Z4 gab bereits einen konkreten Ausblick. Alle Informationen zum Roadster!

Offiziell ist der Concept Z4 eine Studie. Doch mit wie die jüngsten Erlkönig-Fotos des BMW Z4 (2018) zeigen, kommt der neue Roadster nur mit etwas kleineren Lufteinlässen und einer weniger expressiven Rückansicht genau so in Serie. Sogar den Nierengrill in Diamanten-Optik hat der Sportwagen mit Stoffmütze vom Konzept übernommen. Da die zweite Z4-Generation fast acht Jahre auf dem Markt und mittlerweile so alt war, dass sie in diesem Sommer eingestellt wurde, ist es für die Neuauflage auch schon höchste Zeit. Dass der neue Z4 so lange auf sich warten ließ, hat gleich drei Gründe: Ersten, weil das Segment der offenen Zweisitzer auf Schrumpfkurs ist. Da haben die Bayern andere, aussichtsreichere Projekte vorgezogen. Zweitens, weil intern lange über Art und Aufbau des Roadsters diskutiert worden ist. Drittens, weil der BMW Z4 (2018) das erste Auto ist, das in der Kooperation mit Toyota entwickelt wurde. Auf der gleichen Plattform entsteht auch ein neuer Supra, folglich war etwas mehr Abstimmung nötig.

Neue Fotos vom 2018er BMW Z4 (G29)

Der Studie wie dem Erlkönig sieht man diese schwere Geburt nicht an. Im Gegenteil: Schärfer und schnittiger als alle Z3 und Z4 vor ihm, ist der BMW Z4 (2018) zu einer gierigen Fahrmaschine geworden, mit der man am liebsten gleich durchstarten möchte. Das Gesicht mit senkrecht übereinanderstehenden Doppelscheinwerfern und einem neuen Nierengrill mit Gittern statt Stäben ist neu interpretiert. Die Flächen sind straffer, die Kiemen größer, die Konturen knackiger und die OLED-Rückleuchten fast schon von hypnotischer Schönheit. Genauso neu wie die nur rund 1400 Kilogramm schwere Karosserie wirkt auch die Kabine, die im Falle der Studie die Fokussierung auf den Fahrer mit zwei getrennten Farbwelten unterstreicht. Während der Co-Pilot in Lack und Leder schwelgt, sitzt der Fahrer hinter dem Steuer in einer schwarzen Zone, in der nichts vom Fahren ablenkt. Der Blick pendelt nur ganz kurze Strecken zwischen dem digitalen Kombi, dem großen, weit nach oben und nahe ans Lenkrad gerückten Touchscreen und dem Head-Up-Display. Die Finger fliegen über eine letzte Handvoll Knöpfe, die sich in der unmittelbaren Griffzone konzentrieren. Selbst der offenbar unverzichtbare iDrive-Controller macht sich im BMW Z4 (2018) plötzlich ganz klein.

Das Z4 Concept gibt einen Ausblick auf den Serien-Roadster! © BMW

Stoffdach-Rückkehr beim Z4 (2018)