Bislang gibt es den neuesten Spross der BMW-Familie nur als Roadster. Doch warum sollte es kein BMW Z4 Coupé geben? So könnte der heiße wie legitime Nachfolger des "Turnschuhs" aussehen!

Der neue BMW Z4 (2018): ein Roadster, wie er im Buche steht. Leicht, agil und natürlich top motorisiert. Bislang kennen wir den neuesten Spross der BMW-Familie aber nur mit Stoffverdeck. Doch warum sollte es nicht auch ein BMW Z4 Coupé geben? Lassen wir Modell-taktische Gründe einmal außen vor und lassen diese Illustration auf uns wirken. Knackige Proportionen mit scharfen Karosseriezügen, langer Motorhaube und kurzen Überhängen. So soll der Nachfolger des "Turnschuhs" bitte aussehen! Genau zwischen den Achsen schließlich sitzt der Fahrer und ist Herr (oder Frau) der Motoren mit vier und sechs Zylindern! Zwischen 200 bis 400 PS sollen dem Hecktriebler ordentlich Beine machen. Wie das Roadster-Pendant würde natürlich auch das BMW Z4 Coupé mit einem sauber verteilten Gewicht – rund 1,5 Tonnen – und einem tiefen Schwerpunkt glänzen. Spätestens auf kurvigen Strecken sorgt das für eine Menge Fahrspaß! Mehr zum Thema: So kommt der Toyota Supra

Turnschuh: BMW Z4 Coupé illustriert