Eckdaten Bauzeitraum ab 2017 Aufbauarten Limousine Türen 4 Abmessungen (L/B/H) 5091/1902/1540 Leergewicht ab ‎1795 kg Leistung 258-340 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 62.300 Euro

Seit November 2017 steht der BMW 6er GT als Nachfolger des 5er GT beim Händler. Der Preis steigt allerdings um zehn Prozent auf 62.300 Euro, beim Crashtest erreicht der Bayer fünf von fünf Sternen. Das sind die Motoren.

Zu einem Preis ab 62.300 Euro ist der BMW 6er GT seit November 2017 auf dem Markt. Der Praktiker, der auf den 5er GT folgt und in der Basis auch weiterhin ein 5er bleibt, nutzt in der Nomenklatur die Lücke, die durch den Wechsel vom 6er zum 8er entsteht. Mit dem neuen Namen will der Gran Turismo endlich sein bisheriges Image ablegen. So war der Vorgänger für die einen nur die schlechte Kopie des Audi A7 und für die anderen als "buckliger Bieber" eines der hässlichsten Auto im BMW-Programm. Doch während sich die Kritiker in ihren Schmähungen überboten haben, konnten sich die Kunden am Konzept des Fünfer GT begeistern, Sie haben das Schrägheck wenn schon nicht zur erfolgreichsten, so doch zur ertragreichsten Variante in der Fünfer-Familie gemacht. Für die Bayern ist der 6er GT jedoch mehr als ein einfaches Zahlenspiel. Diesmal wollen sie es neben den Kunden auch den Kritikern recht machen und schicken das Schrägheck auf den Laufsteg: In der Länge um knapp zehn Zentimeter auf 5,09 Meter gestreckt, der Scheitelpunkt des Dachs zwei und das Heck sogar gute sechs Zentimeter flacher, werden die Proportionen sehr viel eleganter und die Provokationen entsprechend geringer. Von der Verführungskunst eines echten Gran Turismo ist der BMW 6er GT (2017) zwar noch immer meilenweit entfernt, ein bisschen Sechs-Appeal ist dem XL-Coupé aber nicht mehr absprechen.

BMW 6er GT (2017) im Video:

Preis: BMW 6er GT (2017) ab 62.300 Euro

So elegant und sportlich der BMW 6er GT (2017) für seine Verhältnisse gezeichnet ist, enden die Aufstiegsambitionen allerdings beim Antrieb. Denn statt die neue Sportlichkeit auch mit ein paar starken, prestigeträchtigen Motoren zu unterstreichen, gibt es zumindest zum Start erst einmal die bekannten Triebwerke – und davon nicht einmal die stärksten. Neben dem 340 PS starken 640i sowie dem 630d mit 265 PS mit Heck- oder Allradantrieb bieten die Bayern im 630i mit 258 PS sogar einen mageren Vierzylinder an. Selbst wenn auch der auf 250 km/h kommt und in jetzt 6,3 statt sieben Sekunden auf Tempo 100 rennt, wird das kaum reichen, um den 6er GT (2017) als leidenschaftliches Fahrerauto zu positionieren. Aber entgegen seines Typenkürzels will er das ja eigentlich auch gar nicht sein. Im Grunde ist der Gran Turismo weniger um den Platz vorne links als um den hinten rechts herum entwickelt. Denn dank erhöhter Sitzposition, gestrecktem Radstand und auf Wunsch elektrischem Komfortgestühl und einer Luftfederung mit Wankausgleich im "Executive Drive", fahren Hinterbänkler in keinem Fünfer besser als im BMW 6er GT (2017).

Mehr Platz im neuen 6er GT (2017)

Und selbst das Gepäck genießt im BMW 6er GT (2017) neue Freiheiten. Denn der Kofferraum unter der großen Klappe mit der spürbar abgesenkten Ladekante wächst in jeder Konfiguration um mindestens 100 Liter und fasst nun 610 bis 1800 Liter bei umgeklappten Rücksitzen. Zwar wird der GT mit dem Aufstieg vom Fünfer zum Sechser tatsächlich eine Nummer besser. Doch das Gesetz der großen Zahl gilt auch für die Preise. Die steigen – natürlich auch wegen einer unter anderem um Navi, Leder und Co. erweiterten Serienausstattung des BMW 6er GT (2017) um etwa zehn Prozent.

BMW 6er GT (2017) im Crashtest (Video):

6er GT (2017) mit fünf Sternen im Crashtest

Der BMW 6er GT (2017) erzielt beim Euro NCAP Crashtest fünf Sterne. Sowohl beim Erwachsen- (86 Prozent), als auch beim Kinder- (85 Prozent) und Fußgängerschutz (81 Prozent) kann der Münchener überzeugen. Bei den Assistenzsystemen erzielt die Limousine 59 Prozent der möglichen Punkte. Beim überlappenden Frontaufprall ist der Brustkorb von Fahrer und Beifahrer angemessen geschützt, gleiches gilt für die Schienbeine des Fahrers. Hier hat der Knieairbags aber nicht korrekt ausgelöst, monieren die Tester. Außerdem sind die Oberschenkel des Fahrers nur schwach geschützt. Beim vollständigen Frontalcrash bewertet der Euro NCAP den Schutz des Beifahrer-Brustkorbs und des Halses des Fahrers als grenzwertig, auch der rechte Oberschenkel des Fahrers könnte besser geschützt sein. Auch hier war der Knieairbag nicht schnell genug. BMW sagt dazu, sie hätten diese Beobachtungen bei eigenen Crashtests nicht gemacht. Beim Heckaufprall ist alles in Ordnung, beim Seitenaufprall sehen die Tester eine hohe Gefährdung für den Oberkörper beim simulierten Aufprall mit einem Baum. Der serienmäßige Notbremsassistent wurde mit maximalen Punkten bewertet.

Im Crashtest erzielt der 6er GT fünf von fünf Sternen. © Euro NCAP

Motoren und Preise des 6er GT (2017)