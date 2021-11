Die M GmbH zeigt ihr erstes eigenständiges Auto seit dem legendären M1 – das BMW XM Concept. Über das durchaus gewagte Design diskutiert die AUTO ZEITUNG-Redaktion in Person von Tim Neumann und Leslie Schraut angeregt. Pro und Contra im Kommentar.

Leslie Schraut findet: Mut wie beim BMW XM Concept gehört belohnt

Es kommt nicht oft vor, dass mich ein Auto sprachlos macht, das BMW XM Concept hat es aber nun geschafft. Während ich mit offener Kinnlade vor meinem Rechner sitze, scheint mich der XM mit seinem scharfen Blick regelrecht einzuschüchtern. Doch ich muss zugeben: Ich mag diesen Effekt und ertappe mich dabei, gar nicht mehr wegsehen zu können. So viele spannungsgeladene Linien rundum und dann dieser verschwenderisch schöne Innenraum ... BMW traut sich in letzter Zeit mehr als alle anderen Hersteller zusammen. Und was machen wir Autofans? Wir diskutieren darüber – und das nicht erst seit M3 und M4 höchst emotional. Und genau darum geht es doch: Emotionen! Ich finde, dieser Mut zur Konsequenz gehört belohnt. Von mir gibt es für das Design des BMW XM Concept einen Daumen nach oben. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten BMW XM (2022): Preis, X8 M & Innenraum BMW zeigt das XM Concept

Der BMW M3 (2020) im Video:

Tim Neumann hält dagegen: Fatales BMW-Design