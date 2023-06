Mit der unmittelbaren Entfaltung des Drehmoments und der immensen Leistung aus oft mehreren E-Motoren haben bereits einige Elektroautos den Verbrennern das Fürchten gelehrt. Beim Dragrace können selbst hochmotorisierte Sportwagen oft nicht mithalten, wenn die Konkurrenz mit Elektroantrieb an den Start geht. Doch was passiert, wenn nicht nur schiere Power und Drehmoment zählt? Was, wenn auch Dynamik und Bremsleistung ins Spiel kommen? Die Antwort gibt der BMW M8 Competiton (625 PS/460 kW), der gegen den Lucid Air Grand Touring (819 PS/602 kW) nicht nur auf der Geraden, sondern auch im U-Turn und auf dem Weg zurück zur Startlinie alles aus sich rausholt. Ob es reicht, zeigt das Video unten. Im Video oben geht die AUTO ZEITUNG auf erste Testfahrt mit dem BMW XM. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

BMW M8 Competition/Lucid Air Grand Touring im Edmunds Cars-Video:

